Les anciens Gothiques d'Amiens sur la glace pour la bonne cause

Amiens, France

Pendant la trêve internationale la patinoire du Coliseum d'Amiens ne reste pas vide. Ce vendredi soir, le public pourra vérifier si les vieilles lames n'ont pas tout perdu ! Des anciens des Gothiques s'affrontent pour un match caritatif au profit de l'association Grandir sans cancer qui aident les enfants atteints de cette maladie. Des étudiants de l'IUT d'Amiens sont à l'origine de l’événement.

Du beau monde sur la glace

Pour cinq euros vous pourrez admirer Antoine Richer, Anthony Mortas ou encore les frères Elie et Julian Marcos. Dave Henderson, 67 ans, ancien joueur et entraîneur des Gothiques et ex sélectionneur de l'équipe de France de hockey sur glace sera là également.

"On va avoir un énorme plaisir à revenir sur la glace", glisse Dave Henderson. "Les histoires et les anecdotes vont fuser dans le vestiaire". L'ancien technicien ne sera pas sur le banc mais bien patins aux pieds pour cet événement et il dit "ne pas attendre grand chose" de sa performance "juste de ne pas trop tomber !"

Dave Henderson, ancien joueur et entraîneur des Gothiques d'Amiens et de l'équipe de France de hockey-sur-glace Copier

La patinoire du Coliseum sera ouverte à partir de 19 heures pour ce match des légendes. Début du match à 20 heures pour trois périodes de quinze minutes.