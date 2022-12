Les arbitres de basket-ball de Haute-Vienne dénoncent la violence qu'ils subissent

Ils dénoncent les violences physique et verbale qu'ils subissent lors de rencontres de basket-ball. Les arbitres départementaux de Haute-Vienne s'inquiètent pour leur sécurité suite à la recrudescence des actes d'incivilités sur et autour des terrains. Dans un communiqué, le comité départemental de basket-ball de Haute-Vienne annonce que les arbitres ont décidé "de déposer leur sifflet lors d'une journée complète de championnat" afin d'attirer l'attention et de susciter une prise de conscience.

Les arbitres dénoncent notamment des actes d'incivilité, des violences, menaces et intimidations. Ils déclarent également être régulièrement pris à partie et ne plus pouvoir arbitrer en toute sérénité. Le comité départemental assure ce mercredi "qu'aucune désignation d'officiels ne serait effectuée pour le week-end du 9 au 11 décembre 2022". Les championnats départementaux, interdépartementaux et régionaux sont concernés.