Les archers francs-comtois Clément Jacquey et Jean-Charles Valladont, rois des championnats d'Europe 2022

Les Francs-Comtois Jean-Charles Valladont (à gauche) et Clément Jacquey (à droite) avec Thomas Chirault et leurs médailles d'or par équipe des championnats d'Europe 2022 de tir à l'arc en Slovénie

C'est un duel - inédit - 100% franc-comtois qui était à l'affiche de la finale des championnats d'Europe 2022 de tir à l'arc en salle, ce samedi à Laško (Slovénie), dans l'épreuve individuelle masculine en arc classique ! Jean-Charles Valladont, originaire de Boussières (Doubs, licencié à Nîmes) face à Clément Jacquey, issu lui aussi d'un petit village, Avrigney (Haute-Saône, licencié à Belfort).

Et c'est le plus jeune des deux archers "made in Franche-Comté" qui s'est imposé (6-2). Vice champion du monde Juniors 2019 par équipe mixte (en duo avec Lisa Barbelin), le très prometteur Clément Jacquey (22 ans) s'offre ainsi son tout premier sacre continental individuel sur le grand circuit international Seniors.

Il devient par la même occasion le premier archer français, depuis 2004, à se parer d'or en individuel (arc classique) aux championnats d'Europe en salle : son prédécesseur, à l'époque, est un autre... Franc-Comtois, Jocelyn de Grandis !

Les deux archers francs-comtois, déjà médaillés - d'or, tous les deux - la veille avec l'équipe de France masculine

Jean-Charles Valladont (32 ans, ce 20 mars), de son côté, doit donc se contenter de la médaille d'argent de vice champion d'Europe 2022. Une énième belle médaille malgré tout, qui vient s'ajouter à celles de son palmarès très fourni déjà : en extérieur (le format olympique), notamment un titre de champion d'Europe 2016, un autre de champion du monde 2012, sans oublier sa médaille d'argent de vice champion olympique 2016 à Rio !

Les deux archers francs-comtois ont tout bonnement été les rois de ces championnats d'Europe en salle cette année : ce vendredi soir, la veille de leur duel en finale individuelle, Clément Jacquey et Jean-Charles Valladont avaient remporté la médaille d'or par équipe, avec leur compère des Bleus, le Picard Thomas Chirault !