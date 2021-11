Les Ardennes accueilleront-elles des délégations olympiques pour les Jeux de Paris 2024 ?

Nous sommes à moins de 1000 jours de l'ouverture des Jeux de Paris et parmi les plus de 2200 collectivités françaises labellisées Terres de Jeux, la Marne en compte 14 et les Ardennes 12. Reste à attirer les délégations.