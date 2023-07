Les athlètes vauclusiens se préparent pour les JO de Paris 2024

BMX, haltérophilie, saut en longueur... Ce sont autant de disciplines dans lesquelles nous avons une chance d'envoyer des athlètes du Vaucluse aux Jeux de Paris. Depuis 1896, les athlètes de notre département ont ramené 9 médailles, 5 en or, 3 en argent et une en bronze.

Une année décisive pour les athlètes

La flamme olympique restera un moment en Vaucluse, apportée sur le toit du Ventoux en vélocipède. Mais pour lui emboiter le pas et la suivre jusqu'à Paris, il faut pour nos athlètes locaux obtenir une qualification aux jeux avec des règles de qualification aussi nombreuses qu'il y'a de sports représentés aux jeux.

En haltérophilie, le Vaucluse peut remercier Monteux et son club, formateurs d'Anthony Coullet, 26 ans et actuel recordman d'haltérophilie en France. 390 kilos en cumulé entre l'arraché et l'épaulé-jeté. Une performance qui classe actuellement le vauclusien comme le deuxième meilleur français de sa catégorie - les "super-lourds" soit plus de 109 kilos - et donc lui permettrait d'obtenir un billet pour Paris l'été prochain.

Mais le classement peut encore changer jusqu'en juin prochain, et le montilien veut améliorer sa performance. L'objectif ce sont les 400 kilos, ce qui l'amènerait aux portes du top 10 mondial, un autre moyen de se qualifier aux Jeux. En attendant le colosse est à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, pour millimétrer sa préparation avant les 4 tournois qualificatifs pour les JO qui l'attendent.

Certains ont déjà goûté aux jeux

C'est le cas de Sylvain André, ancien champion du monde de BMX et qualifié la dernière fois aux jeux olympiques de Tokyo en 2021. Il avait terminé quatrième de sa finale, au pied du podium et donc avec la médaille en chocolat. Le cavaillonnais aura à cœur de se qualifier à nouveau et obtenir cette fois un trophée en réel métal, lui qui a connu une si bonne année 2022 avec un titre de champion de France mais aussi une première place au classement général à l'issu des manches de la coupe du monde de BMX Racing.

De nombreux autres athlètes tenteront de se qualifier aux jeux , en aviron , en tir à l'arc, mais aussi des para-athlètes qui voudront découvrir les jeux, à l'image de Cloé Corbin une carpentrassienne de 20 ans qui visera le saut en longueur aux jeux paralympiques de Paris. Amputée de son bras très jeune, la vauclusienne s'entraine régulièrement avec les valides mais a aussi participé aux jeux européens de la jeunesse où elle a remporté la médaille d'or en saut en longueur mais aussi celle d'argent en 100m. Et forcément, elle voudra faire de même à Paris l'été prochain !

