Les basketteuses de Lattes-Montpellier célébrées à la Comédie

Ce dimanche 16 mai 2021, les basketteuses de Lattes-Montpellier (BLMA) ont eu les honneurs de l'Opéra-Comédie de Montpellier. Hier soir, les joueuses ont perdu, en finale du championnat de France. Mais c'est leur saison qui a été célébrée. Malgré les difficultés, entre l'épidémie de Covid-19 et les blessures, elles ont fait une belle performance et ont remporté, le 24 avril dernier, la Coupe de France.

Le fait de revoir tout les supporters, ça nous fait encore plus nous rendre compte qu'ils nous ont manqué et qu'on a hâte de les retrouver - Diandra Tchatchouang, capitaine de l'équipe.

Arrivées en bus à 11 heures sur la place de la Comédie de Montpellier, elles ont été acclamées par une quarantaine de supporters, avec écharpe et maillot aux couleurs des Gazelles. Les joueuses ont ensuite brandi leur Coupe de France depuis le balcon de l'Opéra. Une cérémonie à huis-clos s'est ensuite déroulée dans l'Opéra.

"C'est une saison qui a été riche en émotions, sourit Diandra Tchatchouang, capitaine de l'équipe. On n'a jamais baissé les bras malgré les difficultés. Les premières semaines, alors qu'on venait de finir une super préparation, on a dû s'isoler pendant 6 semaines car la moitié de l'équipe était contaminée. Ensuite, il y a eu beaucoup de blessures. Et finalement, on a relevé la tête. Personnellement, je ne pense pas encore à la saison prochaine, c'est encore tout frais, rit-elle. Je préfère profiter de ce moment présent, en communion avec nos supporters, qu'on n'a pas vu depuis si longtemps."

