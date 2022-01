Les Beastie de Reims remportent leur tournoi de roller-derby ce dimanche et fêtent leur 10 ans d'existence

Les joueuses rémoises de roller-derby , les "Beastie Derby Girls", ont fêté leur dix ans d'existence ce dimanche au gymnase François-Legros lors d'un tournoi des Sacres. Trois rencontres étaient organisées contre des équipes de Paris et d'Amiens. Les rémoises ont remporté le tournoi.

Les Beastie de Reims ont organisé leur premier tournoi de roller-derby de l'année à domicile face à leurs concurrentes d'Amiens et de Paris. Des rencontres organisées à l'occasion des dix ans d'existence du club, qui a remporté ces deux matches ce dimanche au gymnase François Legros à Reims.

La "jammeuse" de l'équipe, signalée par une étoile sur son casque, doit s'avancer pour marquer des points. © Radio France - Natacha Kadur

Crée il y a dix ans à Reims, le club des Beastie compte désormais 27 joueuses licenciées et 45 adhérents. Le roller-derby est un sport de contact et de vitesse qui se pratique en patins à roulettes sur une piste de forme ovale. Les deux équipes doivent empêcher la "jammeuse" de leur adversaire d'avancer et de marquer des points.

Ce dimanche, les joueuses ont fêté les dix ans d'existence de leur club en recevant à domicile pour la première fois de l'année : « ça nous fait un immense plaisir, aussi bien aux joueuses qu'à la quinzaine de bénévoles qui font en sorte que cet évènement puisse avoir lieu. Ça nous met des paillettes dans les yeux mais aussi dans le cœur » s'exclame Agathe Lesueur, présidente du club. Le tournoi amical comportait trois rencontres : les rémoises l'ont emporté 137 à 60 face à Amiens puis 129 à 101 face à Paris. Les parisiennes l'ont quant à elle emporté 134 à 65 face à Amiens.

Tout le monde est le/la bienvenu(e) pour découvrir ce sport, précise la joueuse, il n'y a pas de gabarit spécifique : « Une bonne joueuse, c'est quelqu'un qui a envie de se faire plaisir, qui aime la compétition mais aussi le vivre ensemble , qui accepte les autres. L'important c'est que lorsque l'on s'entraine, on est une équipe, une famille. On partage les mêmes valeurs que n'importe quel sport collectif, au même titre que ceux qui jouent avec un ballon ! » complète la présidente du club.

Le club des Beastie compte 45 adhérents dont 27 joueuses, le reste comprenant les bénévoles. © Radio France - Natacha Kadur

La saison prochaine, les joueuses espèrent pouvoir retrouver le format des championnats de France tel qu'il était conçu avant la crise sanitaire, pour pouvoir à nouveau y participer.

Les entraînements des Derbie ont lieu trois fois par semaine au gymnase François-Legros, les lundi et jeudi soir et le samedi matin.