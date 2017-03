Les Boxers de Bordeaux dans le dernier carré de la Ligue Magnus de hockey sur glace

Les Boxers n'ont pas tremblé. Ils ont battu Lyon 2/1 dans le cinquième match des 1/4 de finale de Ligue Magnus devant 2700 supporters à la patinoire Mériadeck de Bordeaux. Ils joueront donc les demi-finales des play-offs, soit face à Gap, soit face à Grenoble.

C'est fait ! Jamais de l'histoire du club de hockey sur glace de Bordeaux, les Boxers n'avaient atteint ce niveau. Ils sont dans le dernier carré de la Ligue Magnus grâce à leur victoire 2/1 contre Lyon dans le cinquième match de la série des 1/4 de finale des play-offs.

Un troisième tiers "sur les talons"

Bordeaux a inscrit un but dans le premier, puis dans le deuxième tiers avant de se faire remonter 2/1 à 9 minutes de la fin. Les Boxers ont peut-être "cru qu'ils étaient déjà arrivés, que c'était plié", peut-être rattrapés par la peur de gagner. "On a joué sur les talons dans le troisième tiers" selon le coach Philippe Bozon, qui a pris un temps-mort pour les réveiller. Efficace. Victoire 2/1 grâce à François Bouchard et Matthias Terrier et grâce encore une fois à un excellent gardien Sébastien Ylonen.

Séb. Ylonen, gardien @BoxersBordeaux : "on va profiter de la qualif' mais on va aussi vite se préparer pour la suite" #playoffs #LigueMagnus pic.twitter.com/j1b9VmFEfh — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) March 8, 2017

Gap ou Grenoble en demie

Egalement qualifié : Grenoble aux dépens de Amiens (3/2 dans le dernier match. Série remportée 4/1). Rouen l'a emporté 6/4 contre Angers. Et Rouen mène 3/2 dans la série. C'est en fonction du vainqueur de cette dernière série, que les Boxers connaîtront leur adversaire : soit Gap, soit Grenoble.