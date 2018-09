Normandie, France

Un nouveau joli tir groupé des pilotes normands en qualifications du Grand Prix d’Italie de Formule 1. Avec les deux régionaux roues dans roues : Esteban Ocon 8e (à 1/10e de la sixième place) devant Pierre Gasly 9e, lors de la séance la plus rapide de l’histoire avec une pole-position à 263 km/h de moyenne au tour.

Esteban Ocon dans le groupe des chasseurs.

Une semaine après son exploit aux qualifications du Grand Prix de Belgique, Ocon s’offre à nouveau un passage en Q3, parmi les dix meilleurs des deux premières séquences de qualifications. Le Normand signe le 8e chrono, à distance des intouchables Ferrari, Mercedes et Red Bull (uniquement celle de Verstappen), mais au contact des meilleurs “chasseurs” des autres écuries. Il termine à 1/10e de seconde de Romain Grosjean (6e). Un solide résultat pour le jeune ébroïcien, à l’avenir incertain au sein de son écurie Racing Point Force India. Il finit loin devant son coéquipier Sergio Perez éliminé dès la Q1. Le Mexicain est curieusement resté au stand quand les autres voitures bouclaient leur dernier tour lancé !

Encore un résultat aussi positif qu'inattendu pour Pierre Gasly © Maxppp - Hoch ZWEI

Pierre Gasly s’invite encore dans le top 10

Pierre Gasly a encore réussi un petit miracle en atteignant la Q3 avec sa Toro Rosso / Honda en déficit de puissance pure par rapport aux moteurs Renault, Mercedes et Ferrari. Il a bénéficié de quelques éléments favorables en Q2 : touchette Alonso/Magnussen dans leur dernier tour et pas de chrono pour Hulkenberg condamné à partir en fond de grille. Mais il a encore repoussé les limites de sa voiture pour signer un tour de…. deux millième de seconde plus rapide que le Danois pour passer en Q3 ! Dans la finale de ces qualifications Gasly a encore surpris en battant le canadien Stroll, équipé du puissant moteur Mercedes. Après son brillant week-end en Belgique, il confirme encore la pertinence du choix de Red Bull qui a choisi de le prendre pour la saison 2019.

Un supersonique doublé Ferrari

Portés par leurs tifosis, les pilotes Ferrari ont claqué les meilleurs chronos. Avec une pole-position pour Kimi Raïkkönen en 1’19”119 à 263 km/h de moyenne. Jamais les Formule 1 n’étaient allées aussi vite ! Le Finlandais s’élancera devant les deux candidats au titre mondial : Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Départ du Grand Prix d’Italie ce dimanche à 15h10.