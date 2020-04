Les Brûleurs de Loups entre dans le monde de l'e-sport

Même si la saison de Ligue Magnus est officiellement terminé, les Brûleurs de Loups sont déjà de retour, pas sur la glace, mais sur console. Grenoble entre cette semaine en lice en ECL, la la compétition continentale de référence. 195 équipes européennes sont inscrites un nombre record certainement gonflé par le confinement et l’arrêt des différents championnats.

Mais les Bruleurs de Loups travaillaient sur leur équipe avant le coronavirus. "Les plus grand clubs ont créé des équipes e-sport, il était temps qu'on se mettent aussi dans ce secteur là" explique Alexandre Duyck et le coordinateur du projet au sein du club, pour qui ce nouveau monde doit apporter un plus "On touche un public qu'on ne touche pas lors des matchs à la patinoire. Et puis tous les matchs vont être diffusés sur une plateforme web donc on aura une visbilité mondiale".

Entrainement quotidien pour les huit joueurs

Comme avant chaque saison de Ligue Magnus, Grenoble a donc constitué son équipe. Huit joueurs (six sur la "glace" plus deux remplaçants), qui ont chacun leur poste dans le jeu, et qui s’entraînent tous les jours. Parmis eux, Maximilien Tromeur "c'est comme en vrai, on se retrouve pour jouer pendant une heure ou deux, pour progresser et avoir un collectif qui fonctionne bien" explique celui qui dans le passé a été un hockeyeur professionnel. Désormais il joue pour Grenoble pour son loisir, mais ce n'est pas le cas de tous les joueurs de la compétition. Ceux des équipes du niveau élite sont tous des professionnels de l'e-sport, le nouveau monde des Brûleurs de Loups.