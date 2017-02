Les Brûleurs de Loups remportent la coupe de France de hockey face à Rouen !

Après 1994, 2008 et 2009, les hockeyeurs grenoblois ont remporté dimanche la quatrième coupe de France de leur histoire en battant Rouen en finale. Un match très tendu que les Brûleurs de Loups ont remporté en prolongations, 3 à 2.

Une victoire au mental ! Les hockeyeurs grenoblois ont dû s'employer pour remporter à l'issue d'une rencontre très indécise la quatrième coupe de France de l'histoire du club. C'est le capitaine Éric Chouinard, auteur d'un doublé, qui a délivré les siens au cours des prolongations. Battus l'année dernière en finale contre le même adversaire, les Grenoblois ont pris leur revanche en 2017 ! Ce titre vient récompenser l'excellente saison de Grenoble, même si elle n'est pas encore terminée puisque les Brûleurs de Loups veulent aussi décrocher le titre en Ligue Magnus.

Une entame de match exceptionnelle

Les Grenoblois entament la finale de la meilleure des manières et prennent très rapidement la tête grâce à un but de Bostjan Golicic avant d'accentuer leur avantage. Après cinq minutes de jeu, les Brûleurs de Loups mènent déjà 2 à 0. Agressifs, réalistes, tout réussi aux Grenoblois contre Rouen, comme lors de leur victoire fleuve en championnat (9 à 2).

Ambiance dans le parcage des supporters des @bruleursdeloups après le deuxième but grenoblois !!! #CdFHockey pic.twitter.com/2zycvXXw9Z — France Bleu Isère (@bleu_isere) February 19, 2017

Mais Rouen n'est pas l'équipe la plus titrée en coupe de France (6 trophées) pour rien. Les Dragons réagissent d'abord par Thinel qui réduit le score dans le premier tiers. Au terme de la première période, Grenoble est devant au tableau d'affichage, mais ce sont bien les Rouennais qui dominent la rencontre. La tendance va même s'accentuer dans le deuxième tiers. Les joueurs de Fabrice Lhenry poussent pour revenir dans le match et espérer remporter pour la troisième fois consécutive cette coupe de France. Le défenseur Chad Langlais va concrétiser la domination rouennaise en égalisant à 2 partout.

Une fin de match sous tension

Le troisième tiers est insoutenable de suspense. Après une demie-heure la tête un peu sous l'eau, Grenoble revient sur la glace avec de bien meilleures intentions et met même en grande difficulté Rouen à l'image d'un slalom de Kuralt dans la défense des normands. Mais l'enjeu prend peu à peu le pas sur le jeu et les dernières minutes sont irrespirables à l'AccorHotel Arena. Direction les prolongations pour les deux équipes, une première depuis 2012. À 3 contre 3, ce sont les Grenoblois qui vont faire la différence grâce au capitaine Éric Chouinard. Grenoble est champion de France !

Éric Chouinard (casque bleu) libère les Brûleurs de Loups en inscrivant le but victorieux de la finale de la coupe de France de hockey. © Maxppp -

Devant plus de 11 000 spectateurs, les Brûleurs de Loups peuvent être satisfaits : avec cette coupe de France, ils remportent un trophée qu'ils n'avaient plus gagné depuis 2009. Leur dernier titre restait la coupe de la Ligue en 2015. Le défenseur international Teddy Trabichet savoure à l'issue du match : "On a tout fait pour arriver ici. C'est une finale, on voulait la gagner, maintenant on va en profiter et on remettra les pieds sur terre lundi. Je suis très content, content pour nous, pour les supporters, c'est super de leur offrir cette coupe après deux ans sans titre".

"'C'est fantastique. Faut juste profiter, ça n'arrive pas tous les jours. Offrir ça à ces supporters... Je ne sais pas combien ils étaient mais ils ont fait un bruit de malade, faut les féliciter" - Julien Baylacq, historique joueur des Brûleurs de Loups, ému aux larmes

Retour maintenant au championnat : les BDL retrouvent la glace dès mardi avec la réception de Nice. Rouen reçoit Lyon pour l'avant-dernière journée de la phase régulière. Dans quelques semaines les deux équipes seront en play-offs où elles connaîtront, peut-être, de nouvelles retrouvailles.

