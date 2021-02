Pour la première fois en partenariat avec France Bleu, l'appel à projets des Trophées Sport et Management vient d'être lancé. Deux mois pour déposer un projet avant une remise des prix de cette huitième édition prévue à l'Assemblée Nationale le 9 juin prochain.

Les candidatures pour les 8e Trophées Sport et Management sont ouvertes

Trophées Sport et Management

Les Trophées en quelques mots

Ouverts à tous les acteurs de l’écosystème sportif, 8 appels à projets nationaux sont proposés cette année pour valoriser les initiatives et l’engagement efficace des acteurs de terrain.

Cette 8ème édition des Trophées Sport et Management souhaite mettre l’accent sur l'énergie positive et les initiatives créatives, écoresponsables, solidaires et exemplaires des porteurs de projets dans une période difficile.

Les lauréats seront désignés par un jury d'une trentaine de personnalités, composé d'anciens sportifs de haut niveau, acteurs du sport, journalistes et présidé par Patrice Hagelauer, ancien DTN de la FF Tennis et entraîneur des équipes de France de Coupe Davis.

Appel à candidatures Trophées - TPS Conseil

Qui peut proposer un projet ?

- associations sportives, clubs, fédérations pour valoriser des projets de développement et/ou des initiatives managériales et/ou des projets en faveur de l'intégration et du sport éco-responsable

- anciens sportifs de haut niveau ayant mené à bien un projet de reconversion, ou en cours de reconversion

- collectivités locales et acteurs des territoires avec des projets de soutien et de développement du sport

- entreprises avec des stratégies RH et/ou de mécénat sportif et start-ups évoluant dans le domaine du sport

- écoles et universités avec des projets pédagogiques ou événementiels dans le sport

Pour en savoir plus, le site de TPS Conseil organisateur de ces trophées et un lien direct pour déposer une candidature avant le 16 avril