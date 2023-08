Les championnats de ski nautique de Nouvelle-Aquitaine et du Centre-Val de Loire ce week-end à Saint-Pardoux

Ce week-end, Saint-Pardoux va vibrer au rythme des sports nautiques. Ces 26 et 27 août, les championnats de Nouvelle-Aquitaine et du Centre-Val de Loire de ski nautique et de wakeboard auront lieu sur le lac. Des compétitions bien distinctes, tel que le précise Pascal Chatenet, président du Ski Nautique Club Limousin. "Nos amis de la région Centre-Val de Loire, qui sont très proches de nous, sont venus se greffer à nous pour organiser leur propre championnat hors de leurs bases. Ils ont été conquis par notre site."

Il faut dire que les installations du lac ont de quoi séduire : un téléski de 750 m quasiment neuf, inauguré en 2019, ainsi que des tremplins et modules conformes à la pratique de la compétition. Les 23 km² du lac permettent également d'organiser la compétition sans gêner la baignade et les autres loisirs nautiques. Plus de 80 participants sont attendus, à partir de 11 ans, jusqu'au grand âge.

Des épreuves tractées par bateau et par téléski sur le même site, une première nationale

Et Saint-Pardoux, qui peut déjà se targuer de posséder le plus grand club de ski nautique de France avec 3700 licenciés, et d'avoir organisé les championnats de France en 2017 , va également devenir le premier site en France à organiser conjointement des compétitions tractées par bateau et des épreuves en téléski. Au programme, des épreuves de slaloms et de figures, avant de terminer, dimanche en fin d'après-midi, par le saut en longueur, "une épreuve spectaculaire qui ravit toujours les spectateurs" ajoute Pascal Chatenet.

Une compétition d'envergure internationale

Si cette compétition permettra de décerner les titres de champions régionaux, son importance dépasse allègrement ce simple cadre puisque les performances compteront pour le classement mondial annuel. "Si un concurrent réalise sa meilleure performance de l'année ce week-end, elle sera retenue et déterminera son classement mondial", détaille Pascal Chatenet. Samedi matin, les compétiteurs sont d'abord placés dans des poules, en fonction de leurs spécialités respectives (câble ou bateau). Les meilleurs d'entre eux se qualifieront pour les phases finales, pour espérer obtenir le titre de champion régional.

Des épreuves handisports sont également organisées. Par ailleurs, l'événement est gratuit pour le public, qui pourra s'initier à la pratique su ski nautique ou du wakeboard par câble samedi après-midi, puisque les compétitions sur téléski seront mis sur pause pendant quelques heures.