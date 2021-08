Les clubs amateurs de sport lorrains veulent relever la tête après deux années de crise sanitaire

Les clubs sportifs se préparent à un mois de la rentrée. Des associations qui souffrent depuis deux ans et qui ont pour beaucoup perdu des licenciés depuis le début de la crise Covid avec des saisons qui n'ont pas pu aller à leur terme ces deux dernières années. Objectif : rebondir cette saison malgré le pass sanitaire mis en place pour les adultes et les plus de 12 ans à partir de la fin du mois de septembre. Il faut fidéliser les licenciés et aller en chercher de nouveaux.

Stopper les baisses d'effectifs

Au Jarville Jeunes Handball, le vice-président Valentin Emond est clair : la crise Covid a sérieusement entamé les effectifs du club :

"On a perdu 20% de licenciés entre 2019/2020 et 2020/2021, entre 20 et 30 licenciés perdus environ."

Pour faire revenir ceux qui étaient déjà là les années précédentes, le club a décidé de faire un geste financier :

"On a baissé nos prix de licences pour les renouvellements l'année prochaine. Les parents sont ravis. Ils comptaient renouveler leurs licences mais d'entendre dire qu'il y a un geste fait, ils se disent qu'ils sont suivis aussi. C'est hyper important."

Des prix quasiment divisés par deux par rapport à l'an dernier, grâce au soutien de la fédération française, de la ligue régionale et du comité départemental. Un club de handball qui intervient cet été dans les centres aérés et sera de retour dans les écoles à la rentrée afin de toucher de nouveaux publics.

Une direction du club qui s'interroge sur la capacité des bénévoles à se remobiliser après presque deux années de coupure.

Une gratuité l'été qui marche en badminton

A Laxou, au club de badminton, il y a aussi une baisse de prix pour les adhérents qui renouvellent leur inscription. Cet été, une licence gratuite a été proposée et cela porte ces fruits selon Gaëtan Lagravière, secrétaire général du club :

"On a sept ou huit personnes qui sont venues et quelques autres qui veulent continuer de venir. On va voir comment ça se profile mais l'été est bon. On a quelques prises de contacts donc les gens vont revenir vers le sport."

De quoi permettre de se rapprocher de la centaine d'adhérents, objectif affiché du club, si la mise en place du pass sanitaire ne décourage pas de nouveaux licenciés.