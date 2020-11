Les clubs de judo font face à une grosse perte de licenciés

Entre fermeture des gymnases et craintes de pratiquer un sport ne permettant pas la distanciation physique, les clubs de de judo connaissent une baisse significative du nombre de licenciés en ce début de saison. « Nous étions 160 l’an dernier, et là, nous sommes 121. » déplore Frédéric Massal, président du Dojo Palois. « Pour les effectifs, on est en baisse, et on restera en baisse comme tous les clubs de judo globalement».

Une situation financière stable

Malgré tout, la situation n’est pas catastrophique pour les clubs de judo. « Nous avons eu nos enseignants en chômage partiel. On n’a pas eu de sortie d’argent. ». Ce qui avec l’annulation des compétitions et sorties a permis de limiter les dépenses.

En revanche, le tournoi annuel cadet qu’organise le Dojo Palois avec le comité départemental ayant lui aussi subit une annulation, les bénéfices réalisés à la buvette lors de cet événement pourraient manquer la saison prochaine.