Alsace : comment les clubs sportifs tentent de se relever du Covid

Les principaux comités sportifs ont subi une perte importante de licenciés pendant la crise du Covid en Alsace. La tendance est à la reprise, mais on est encore loin des niveaux de 2019. Le pass sanitaire et la pénurie de bénévoles n’aident pas. Des dirigeants veulent changer de modèle.

Nous avons sollicité les comités des principales disciplines sportives dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin pour connaître l’évolution du nombre de leurs licenciés entre octobre 2019 avant la pandémie de Covid, octobre 2020 au cœur de la crise et octobre 2021, alors qu’une reprise timide est en cours, malgré l’instauration du pass sanitaire. La plupart de ces comités vont continuer à engranger des licences ces prochaines semaines. Pour certains sports, la reprise n’est encore que très partielle et la date d’octobre n’est donc pas une référence pertinente, d’où un décalage dans les dates.

L'équitation, une exception

Le principal constat c’est que toutes les disciplines sportives ont évidemment perdu beaucoup de licenciés l’année dernière (moins 37% par exemple pour la natation dans le Haut-Rhin entre 2019 et 2020, moins 34% pour le badminton haut-rhinois entre 2019 et 2021) et qu’elles sont en train d’en regagner, mais dans une moindre mesure.

Un seul sport sort du lot, l’équitation qui a gagné des pratiquants par rapport à l’avant-covid. "On est un sport d’extérieur, on a pu pratiquer pendant certaines périodes durant la crise, se félicite Solange Pannetier, la présidente du comité d'équitation du Bas-Rhin. C’est vrai que dans nos clubs, ça ne râle pas. Certains sont même obligés de refuser des gens."

L'équitation compte plus de licenciés en Alsace en 2021 qu'en 2019 © Maxppp - Cédric Jacquot

C’est marginal, mais un sport comme le volley-ball profite aussi d’un effet JO avec le titre olympique des coéquipiers de Benjamin Toniutti. Ca concerne avant tout les catégories de jeunes. Le Strasbourg volley a par exemple constaté une recrudescence de 30% du nombre de licenciés, en très grande majorité des adolescents.

Autre signal positif, plusieurs disciplines enregistrent le retour en force des plus jeunes. Les écoles de natation, d’athlétisme affichent souvent complet.

Les équipes 2, 3, 4 impactées

Mais les dirigeants des clubs constatent toujours de nombreuses défections, en particulier dans les sports collectifs. Ce sont les membres des équipes trois ou quatre des clubs de hand, de basket ou de foot qui ont du mal à revenir. Le district d’Alsace de foot fait tout pour limiter le nombre de forfaits en assouplissant ses règles.

Le comité de handball du Haut-Rhin incite les clubs à se rapprocher s’il manque des éléments pour former une équipe. Thierry Kegler, son président fait passer le message aux clubs en difficulté : "S’il vous manque deux, trois, quatre joueurs, regardez chez le club voisin et faites une convention pour que ces gamins puissent jouer et qu’on ne les perde pas en route".

Le pass sanitaire freine la reprise

L’instauration du pass sanitaire n’a évidemment pas facilité la reprise, tant chez les seniors, que pour les 12-18 ans. "Dans ma catégorie d’âge, j’avais 56 joueuses, explique Didier Groell, entraîneur à l’ASPTT Mulhouse et également président du comité du Haut-Rhin de volley. J’ai en ai perdu une quinzaine avec le pass sanitaire".

On constate surtout une baisse des licenciés dans les clubs de quartiers de Strasbourg et de Mulhouse, et un peu plus dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin.

Erosion du nombre de pratiquants, mais aussi de bénévoles

La crise du Covid a aussi impacté le bénévolat, ces femmes et hommes de l’ombre ne sont pas tous revenus dans les gymnases ou autour des mains courantes des stades. Et ça n’est évidemment pas sans conséquences sur le fonctionnement des clubs et des comités.

"C’est une catastrophe pour nous, explique Philippe Lambert, le président du comité du cyclisme du Haut-Rhin. On perd des pratiquants, des bénévoles. Aujourd’hui, une course sur quatre seulement est organisée par rapport à avant. Ca a aussi des conséquences sur les finances des clubs, du comité et de la fédération qui n’est pas riche".

Des clubs ne rouvriront pas

Le comité de judo du Bas-Rhin redoute de voir 4, 5 ou 6 petits clubs fermer ces prochains temps (sur une centaine), selon son président Jean-Max Tyburn : "Certains clubs ne vont pas redémarrer parce que leurs dirigeants ne sont pas vaccinés, parce que certains bénévoles ne veulent pas revenir, car ils ont un certain âge ou qu’ils trouvent que c’est trop risqué. Ces clubs étaient déjà certainement en difficulté avant la crise et ils ne vont pas s’en remettre".

Les dirigeants du sport alsacien se penchent au chevet de ces clubs en souffrance pour tenter de les sauver. C’est le cas par exemple de Thierry Kegler qui propose une série d’aides, comme par exemple une ristourne de 10 euros pour chaque licence de jeunes. Mais les finances de son comité de handball sont aussi dans le rouge. Les rentrées des licences rapporteront environ 55.000 euros cette année, contre 115.000 avant le covid.

Changer de modèle ?

S’ils tentent de conserver un discours optimiste, nombre de dirigeants partagent aussi un constat. Les clubs qui s’en sortent le mieux sont ceux qui ont gardé un lien avec leurs licenciés pendant la crise du Covid. Ceux qui ont proposé des entraînements, des animations via les réseaux sociaux. Ceux qui s’adaptent aussi à la nouvelle donne et aux changements de mentalité des pratiquants, qui ont tendance à s’éloigner de la compétition.

"C’est dans les moments de crise qu’on essaye de changer de modèle, avance Philippe Lambert, le président du comité du cyclisme du Haut-Rhin. Il faut notamment intégrer beaucoup plus la notion de loisir. Le noyau dur c’est la compétition. Mais autour de ça, il y a le cyclisme féminin, le cyclisme sport santé, sport loisir, sport famille, qu’on doit développer. Les clubs qui le font s’en sortent le mieux, y compris d’ailleurs au niveau des compétiteurs".

