Les clubs sportifs rouvrent, cette semaine, en Midi-Pyrénées dans des conditions sanitaires strictes

Aurélie, la responsable pédagogique du club équestre Cheval Garonne, à Toulouse, s'attendait à "avoir des contraintes en matière de désinfection mais n'avait pas pensé à la contrainte de contact avec les petits". Concrètement, l'absence imposée du moindre contact physique entre la monitrice et ses élèves impose au club toulousain de renoncer à une grosse poignée d'heures de cours, chaque semaine. Et même si la préparation des chevaux va être plus chronophage elle aussi et obliger les monitrices à réorganiser leur emploi du temps, elle dit avoir "préféré prendre les cours pour avoir moins de mensualités prélevées chez les élèves à compenser à la fin du mois de juin. Voilà certaines des contraintes sanitaires imposées par le Ministère des sports dans son guide détaillé aux clubs qui souhaitent et qui peuvent reprendre leur activité.

Une grosse vingtaine de clubs équestres à Toulouse et autour partagent ses inquiétudes pour la suite. "On essaie de tirer un peu partout financièrement sans que les chevaux en pâtissent" poursuit-elle encore, en admettant que si la situation n'est pas à nouveau normale cet été, le club pourrait voir sa survie menacée. Les centres de loisirs de Blagnac ont d'ores et déjà annulé leur venus. Aurélie qui redoutent que ceux de Toulouse en fassent autant déplore déjà que "les clubs qui ont moins de 100 licenciés risquent de souffrir plus vite".

Chacun ses balles au tennis et interdiction de toucher celles de l'adversaire

Tous les sports autorisés à être à nouveau pratiqués ont leurs contraintes. Le tennis, par exemple, ne doit se jouer qu'en extérieur, en simple et en pratique libre. Seuls les cours particuliers sont déjà autorisés. Les collectifs comme tous les sports collectifs et/ou en intérieur attendront la prochaine étape du déconfinement, le 2 juin pour connaître leur sort. Les gros comme les petits clubs s'adaptent donc. Au club de tennis de Préserville, par exemple, au Sud-Est de Toulouse, le court de tennis est désormais privé de tout son mobilier : la chaise d'arbitre, le banc ou encore les poteaux du filet en simple. Est venue s'ajouter au décor une boîte dans laquelle les joueurs qui "doivent réserver au préalable et signer un document qui assure qu'ils ont pris connaissance des nouvelles conditions de jeu" précise Christine Rozyki, la présidente du club, auront à disposition du gel hydroalcoolique pour nettoyer toutes les parties communes qu'ils auraient pu toucher. Dans un premier temps, un test va être fait pendant une semaine entre des joueurs qui étaient confinés ensemble, avant d'autoriser tous les adhérents à s'affronter en simple. Chaque joueur va devoir venir avec ses balles, en prenant la précaution de ne pas toucher celles de son adversaire. Il lui faudra donc les renvoyer au pied ou à la raquette mais pas les ramasser pour lui.

Est-ce qu'on va seulement reprendre, s'interroge le président du club de basket d'Ayguevives (31)

A côté de ces sportifs qui ont le droit de retoucher du doigt leur passion, il y a tous ceux qui doivent encore patienter au moins trois semaines comme les basketteurs. Christophe Ferrer, le président du club d'Ayguevives, dans le Lauragais, au sud de Toulouse, comprend parfaitement l'interdiction toujours en vigueur et est, pour le moment en tout cas, serein financièrement. Ce qui ne l'empêche pas de commencer à avoir des fourmis dans les jambes et d'envisager de réunir ses coaches pour réfléchir à des exercices avec le ballon qui ne pourront pas ressembler à du basket à défaut de pouvoir se passer le ballon mais qui auront le mérite de permettre à ses adhérents de garder une bonne forme physique. Sa vraie inquiétude concerne la saison prochaine. "Est-ce qu'on va seulement reprendre ?" Question qu'il ne manquera pas de poser à l'assemblée générale du comité départemental du basket de Haute-Garonne qui est prévue en juin.