Les combattants de MMA entrent dans la cage à Nîmes

Dayyan Jodar, jeune combattant nîmois et Jean-François Billon, l'organisateur du gala

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sports de combat à Nîmes. Le centre Pablo Neruda accueille ce samedi soir le "Gladiator Fighting Arena", un grand gala de MMA. MMA signifie Mixed Martial Arts en anglais et, comme son nom l'indique, cette pratique est une sorte de condensé de tous les arts martiaux. Les combats se déroulent dans une cage au sens propre du terme, de forme octogonale, qui confère un caractère encore plus spectaculaire à la discipline, mais avant tout destinée à protéger les combattants des chutes lors des assauts. Le MMA, souvent décrié pour sa violence, a été légalisé en France il y a seulement trois ans. Et il connait actuellement un essor considérable.

"Contrairement à l'image qu'il véhicule parfois, le MMA n'est pas du tout un combat de rue" souligne Dayyan Jodar, 19 ans, jeune combattant de l'ABC Cheminots nîmois dans la catégorie des moins de 61 kilos. "C'est une discipline très stratégique où tout est fait pour préserver l'intégrité physique des athlètes" complète Jean-François Billon, l'organisateur du gala. Une dizaine de combats sont au programme de cette soirée aux allures de "véritable show à l'américaine" qui débute ce samedi à 18h30 au centre Pablo Neruda à Nîmes. Des combattants venus des quatre coins du monde : Costa-Rica, Espagne, Autriche et bien sûr France.