Ils sont les yeux et les mains de la direction de course. 1 500 commissaires de piste sont mobilisés tous les ans au moment des 24 heures du Mans. Et avant la compétition, ils suivent des formations pour être certains d'être à la page.

Le Mans, France

L'épave est en feu, les flammes lèchent les portières et le pare-brise de la voiture. L'ordre d'intervenir part. Dans le talkie-walkie, une voix crachote : "on est partis". En quelques secondes, le pick-up des commissaires de piste arrive sur les lieux. Pendant que deux commissaires s'affairent autour d'un de leur collègue, étendu au sol après avoir été percuté, deux autres, extincteurs à la main, tentent de maîtriser l'incendie.

Une situation qui pourrait arriver sur le circuit des 24 heures et qui a été recomposée à l'entrainement pour évaluer les compétences et la réactivité des bénévoles. Pour encadrer le groupe, Julien Gourreau, le formateur. "On fait des exercices pour entraîner les pick-up à l'extinction des incendies. On essaye de varier les situations , de façon à les mettre dans les différents cas de figure, et les faire réagir."

"Les yeux et les bras" de la direction de course

Sans ces petites mains de l'ACO, les 24 heures du Mans ne pourraient exister. C'est le message que tambourine Stéphane Donnet, responsable du PC opérationnel sur la compétition, et en charge des commissaires de piste. "Leur rôle, c'est d'intervenir lors des problèmes. _Ce sont nos yeux, ce sont nos bras, si nous n'avons pas de commissaires, nous ne pouvons pas maîtriser la course_. Cela peut être des petites choses, comme des tête-à-queue, où il n'y a que de la signalisation, et après c'est l'intervention lors des accidents plus importants. "

Lors de la simulation, les commissaires bénévoles ont su réagir correctement se réjouit le formateur, Julien Gourreau © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La simulation est terminée. Julien Gourreau est satisfait, les commissaires pick-up ont plutôt bien réagi. Viviane peut ôter son casque de pompier. Après deux ans aux bords des pistes en tant que commissaire stagiaire, ce sera pour elle la première année dans le véhicule d'intervention. "C'est tout nouveau, là on est carrément sur la piste, avec forcément des petites montée d'adrénaline sur les interventions, reconnait-t-elle, en riant. J'ai le palpitant qui bat quand même un peu plus vite !"

Des formations pour se remettre à la page

Un peu plus loin, sur la piste, deux véhicules suivent un parcours balisé par des plots de chantier. Le chemin reproduit les voies de stockage des véhicules d'intervention. Loic André est responsable des écoles de pilotage sur le circuit. "On chronomètre les commissaires sur un parcours de maniabilité, sur un slalom, avec un demi tour, avec différentes consignes qui vont simuler finalement les consignes qui peuvent être données par la direction de course", explique le responsable. Pas question de prendre de risques : _"Il faut que cela aille vite, mais sans qu'ils sortent de leur zone de confort, qu_'ils fassent les choses rapidement et correctement et sans surpasser leurs capacités."

Les Pick-Up d'intervention sont équipés de deux réservoirs de près de 100 litres pour faire face au feu © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Au volant, Pascal, et plus de 15 ans de bénévolat en tant que commissaire de piste. Il a intégré il y a cinq ans, à la création, la brigade des commissaires pick-up. Mais il y a toujours à apprendre de ces formations. "Elles nous apportent la maîtrise. Sans maîtrise, on risque le sur-accident, et cela nous aide à devenir meilleurs." Vétu de sa combinaison orange de son association de commissaire, Pascal poursuit : "On apprend tous les jours. Maintenant, il y a les slow zones depuis quelques années (NDLR : des zones où la vitesse est ralentie à 80km/h pour faciliter l'intervention des commissaires). Dans la vie, on ne sait pas tout, rien n'est acquis. C'est la sécurité, il y a des évolutions : les systèmes d'intervention, les extincteurs..."

Pour être un bon commissaire pick-up, il faut aussi savoir réagir au stress, selon Loic André. Depuis des années, on pourrait penser que Pascal est habitué. Il n'en est rien. "On a toujours une appréhension, sur ce que l'on va découvrir. Est-ce-que cela va être un incendie, un gros carton ? Est-ce-que le pilote va être indemne ou pas ? On pense tous à cela. Et puis il y a cette pulsion, cette adrénaline qui vient, c'est ce qui nous fait plaisir aussi. L'appréhension, on l'a, mais on l'a connait, on fait avec." De ses interventions, s'il ne fallait en retenir qu'une, Pascal à fait son choix. "_Je crois que c'était à la Le Mans Classic. J'étais à la deuxième chicane, et Paul Belmondo, avec sa GT 40 est tombé en panne. On pensait qu'il y avait un incendie, le véhicule était immobilisé. Et de voir Paul Belmondo, le sourire aux lèvres, amusé de la situation, ça c'est un bon souveni_r. " Surtout que le commissaire a pu repartir avec une photo, "mais, ça, il ne faut pas le dire".

Mieux travailler avec les autres bénévoles

Dans un des box, des hommes en tenue jaune simulent une désincarcération. Ils ne sont pas commissaires de piste, mais bénévoles d'une équipe d'extraction. "Ce que l'on vous montre aujourd'hui, ce n'est pas une formation, mais une information", explique Charline Romarie, bénévole au sein d'Extraction 72, au groupe de commissaires de piste venus assister à la démonstration. "Lors d'un accident, si l'on est amené à extraire un pilote, il y a beaucoup du monde qui intervient. Et il faut que l'on arrive à travailler ensemble."

la formation est aussi l'occasion de rencontrer d'autres bénévoles, comme ceux d'Extraction 72, et de comprendre comment ils opèrent. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

La responsable explique que commissaires et membres de l'Extraction 72 se connaissent assez peu. "Cette séance doit permettre d'avoir une vision pour l'intervention future, savoir comment ils doivent se positionner, ce qu'ils peuvent faire éventuellement pour nous aider, parce que l'on peut avoir besoin d'eux. C'est juste de façon à pouvoir faire une intervention fluide, et rapide de préférence."

A la fin de la journée, les commissaires de piste accueillis sont fin prêts pour le grand jour. "Nous avons formé les chefs, qui ont ensuite un travail de communication avec les autres, conclut Stéphane Donnet. _On ne peut pas faire venir les 1 500 commissaires sur le site, ce ne serait pas possible_. Donc on donne les informations aux chefs qui les font redescendre pour que tout le monde ait la même information pour les 24 heures."

L'ACO a clôturé les inscriptions pour devenir commissaire de piste sur l'édition 2018 mais indique être toujours à la recherches de nouveaux bénévoles pour les éditions suivantes.