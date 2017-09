Les As de la pétanque ce week-end dans la baie du Mont-Saint-Michel

Pontorson, dans le sud-Manche, accueille le championnat de France de triplettes masculin du 1er au 3 septembre 2017 sur l'hippodrome de Moidrey, juste en face du Mont-st-Michel. Plus de 10.000 spectateurs sont attendus.

L'hippodrome de Moidrey, en face du Mont-st-Michel et son parking se sont transformés en un immense terrain de boules ou plutôt 126 terrains de boules !! Il accueille du 1er au 3 septembre le championnat de France de triplettes masculin.

C'est notre Tour de France à nous

Le championnat de France de triplettes masculin, "c'est tout simplement la compétition la plus importante en pétanque, plus encore que le championnat du monde tant la France domine ce sport, c'est notre Tour de France à nous", sourit Jean Levagnini, président du comité départemental de pétanque de la Manche.

Les meilleurs joueurs de pétanque français seront là

Tous les départements de l'hexagone et tous les DOM TOM sont représentés , hormis Wallis et Futuna. Au total, 256 équipes de 3 vont s'affronter samedi 2 et dimanche 3 septembre mais dès vendredi 1er, il y aura une compétition spécifique au DOM/TOM dans l'après-midi et des démonstrations de handisport.

Les organisateurs attendent entre 10 et 15.000 spectateurs sur le week-end. L'entrée est gratuite le samedi pour les matchs de poule qui démarrent dès 8h et elle sera payante (12€) le dimanche où se joueront les phases finales.