Les Dragons à un match d'un 16e titre de champion de France de hockey

À égalité 3-3, les hockeyeurs de Rouen et de Grenoble vont disputer ce mardi un septième match décisif.

Rouen, France

Les Dragons vont tenter mardi soir de conserver leur titre de champion de France de hockey sur glace. Leur 16eme titre. Rouen va jouer le dernier match de la finale, le match 7 après l'égalisation 3-3 de Grenoble. La coupe Magnus va se jouer à domicile, dans leur patinoire de l’île Lacroix.

Les supporters en rêvaient autant qu'ils craignaient ce match 7 décisif. La saison précédente, les Normands avaient facilement remporté la finale 4 matches à 0. Cette saison, les Dragons et les Brûleurs de loup nous offrent une finale haletante. Rouen mené 2-0 dans cette finale avant d’être rattrapé par les Isérois. C'est l'une des finales les plus serrées de l'histoire du championnat de France. Les deux équipent jouent avec les nerfs de leurs supporters.

Ce match 7 va se jouer à guichets fermés. Les places se sont vendus en moins de dix minutes. Personne ne veut louper l’occasion de voir les Dragons soulevés leur 16eme coupe de champion de France. Les Dragons de Rouen est le second club le plus titré du hockey français après Chamonix et ses 30 titres.

Le match est à suivre en intégralité sur France Bleu Normandie.