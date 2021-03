Les Dragons de Rouen champions de France de hockey sur glace

Les deux matches de cette semaine ont suffit ! Après la victoire à Chamonix et le point ramené de Gap ce samedi 13 mars, les Dragons sont champions de France de hockey sur glace pour la seizième fois de leur histoire.

Un dernier match fou

A trois matches de la fin, ils ne peuvent plus être rejoints en tête de la Ligue Magnus et remportent le titre, au terme d'une saison raccourcie. Le dernier match n'aura pas été le moins spectaculaire. Menés 3-0 par Gap, les Rouennais sont allés chercher avec les dents la prolongation (4-4), avant de s'incliner. Il ne leur manquait que le point du extra-time pour gagner, le résultat n'est qu'anecdotique.

Une seule manche de matches aller-retour, au lieu de deux, et pas de play-offs de fin de saison. Mais dans l'histoire, on retiendra bien ce titre au terme de la saison 2020-2021... Une saison, qui aura vu Angers être le principal poursuivant des Dragons, à bonne distance tout de même : six points ce 13 mars au soir. Les Dragons ont terrassé les Ducs (2-5 chez eux en octobre, 4-1 à la maison en janvier) Les meilleurs ennemis, que ce soit Amiens, ou Grenoble, n'ont jamais posé de souci.

Rouen n'a perdu que deux matches cette saison, le 30 janvier, à Bordeaux (3-2 après prolongation) puis à Gap, ce samedi, encore après prolongations, alors que le titre était déjà assuré après le 4-4 dans le temps réglementaire. Un parcours exceptionnel. "On a recruté les bons profils, explique, juste après le titre acquis, l'entraîneur, Fabrice Lhenry : A la fois sur la glace et humainement. C'est ce qui a fait la différence. Même dans les moments difficiles, on a continué à prendre du plaisir. Ils méritent ce titre, ils ont tout le temps travaillés dans la joie et la bonne humeur."

Une saison disputée quasiment entièrement sans public, forcément une déception. Les trois prochains matches, qui se joueront tous à l'Île Lacroix, auraient dû être une fête, avant de finir la saison à Grenoble, le 2 avril. "C'est sûr qu'on n'a pas l'habitude d'être sacrés dans une salle vide et après une défaite, détaille Fabrice Lhenry. Normalement c'est à la fin d'une victoire en play-offs. Mais il y a quand même eu une explosion de joie dans les vestiaires ! Il faut s'adapter !"

Surtout, ce titre signifie le retour de la Coupe d'Europe à Rouen la saison prochaine : "C'est une grande joie et un grand honneur, s'exclame le coach rouennais. C'est magnifique de représenter la France. On l'a déjà fait deux fois et c'est génial, ce sont des matches de très haut niveau. Voyager tous ensemble à l'extérieur, on n'a pas l'habitude. On va essayer de sortir des premier groupes et d'aller le plus loin possible..."