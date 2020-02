Les Dragons de Rouen s'entraînent sur la glace de Bercy avant leur grande finale

Bercy, Paris, France

Une victoire acquise dans la difficulté à Anglet vendredi 14 février, un voyage jusqu'à Paris et un entraînement ce samedi après-midi sur la glace de l'AccorHotels Arena. Le quotidien des Dragons de Rouen est rythmé, et les matches sont de plus en plus importants au fil de la saison. "Cela va être âpre, disputé, serré, pronostique l'entraîneur des Dragons, Fabrice Lhenry. La discipline sera importante, ils sont très fort à 5 contre 4 et cela peut jouer. Les deux peuvent l'emporter et cela fait la beauté de cette finale, précise le coach.

"Les nuits dans le bus, ça fatigue, confirme le défenseur Kévin Dusseau. Mais on est mis dans de bonnes conditions, on a un peu de temps pour se préparer à Paris. Contre Amiens ce sont toujours de bons matches."

Pour l'occasion, Bercy sera plein, avec plus de 14 000 spectateurs, dont plusieurs milliers de rouennais, ce qui peut pousser les Dragons, continue Kévin Dusseau : "Ce sont deux bons publics, qui font du bruit. Là, c'est un derby, donc ils peuvent chanter fort en tribunes et faire une grosse ambiance."

Pour gagner, les Rouennais peuvent compter sur le meilleur buteur de la compétition, Anthony Guttig, déjà auteur de six buts "Les statistiques individuelles, ça ne m'intéresse pas, indique l'attaquant. Cela fait du bien pour la confiance, mais le plus important, ce sont les trophées. Il faut gagner, peu importe la façon." Le ton est donné.

Ahthony Guttig et Fabrice Lhenry rendent visite aux jeunes Dragons © Radio France - Théophile Pedrola

Dragons de Rouen - Gothiques d'Amiens. A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Normandie ce dimanche 16 janvier à partir de 14h55.