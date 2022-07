Les drapeaux des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont fait étape à Reims

Reims s'est mis aux couleurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce vendredi 22 juillet. Les drapeaux des JO étaient de passage dans la ville, notamment au Stade Georges Hébert. Toute la matinée, les enfants de la maison de quartier Clairmarais ont pu tester différentes disciplines de l'athlétisme.

Initiation au saut en longueur au Stade Georges Hébert à Reims © Radio France - Etienne Cholez

Sophia s'élance à toute allure, saute les deux pieds en avant et atterrit dans un large bac à sable. Elle vient de tester le saut en longueur. "On a du sable plein les mains et les chaussures, rigole-t-elle. Mais c'est trop bien parce qu'on ne peut pas se faire mal !ance" Un peu plus loin un autre groupe d'enfants lance des balles de tennis. "J'ai fait au moins vingt mètres !" crie l'un d'eux. Un autre crie plus fort "Moi, 25 !"

Des stars du sport français en observateur

Tous ces sourires réjouissent Emilie Gomis, ex-internationale de basket tricolore et ambassadrice de l'opération Terre de Jeux 2024 : "C'est ça la base du sport, donner envie aux jeunes de se dépasser ! Pas de les pousser à atteindre le haut niveau. Et qui sait ? Peut-être que certains vont y trouver une vocation…"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Certains de ces enfants ont même tapé dans l'œil du club d'athlétisme Entente Family Stade Reims : "On a trouvé un petit garçon avec une casquette rouge qui a des facilités pour le saut en longueur, observe Amandine éducatrice au club. Il est partant pour venir se tester chez nous !"

Une dynamique autour des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui s'enclenche petit à petit à Reims. De quoi ravir le Marnais détenteur du record du monde de 50km marche, Yohann Diniz : "Le label "Terre de jeux 2024" va nous permettre d'accueillir plusieurs événements en lien avec la compétition. On a déjà une partie de la délégation britannique qui viendra s'entraîner à Reims. Et de mon côté, voir cette future génération de gamins faire du sport, ça rend heureux !"