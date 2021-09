Les enfants de retour dans les clubs sportifs d'Antibes

Cours à distance, télétravail et sport à la maison, l'année scolaire 2020-2021 a été marquée par la crise sanitaire, alors pour cette rentrée de nombreuses familles recherchent des activités sportives pour leurs enfants. Cela tombe bien car ce dimanche, au stade du Fort Carré d'Antibes se tenait la fête jeunesse et sports. Pour entrer, le pass sanitaire était exigé et une fois le QR Code scanné, les familles ont pu déambuler autour des animations et initiations sportives. 120 associations y ont participé, club de badminton, de gymnastique, d'arts martiaux, il y en a pour tous les goûts.

Une reprise des activités sportives bienvenue pour les parents

Ilhem fait le tour du stade avec ses trois enfants, elle souhaite les inscrire dans plusieurs clubs "c'est sûre que ça va être une bouffée d'air frais pour eux, ils étaient vraiment en manque de sport, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas fait d'activités. Il faut qu'ils s'extériorisent et cela fera du bien à tout le monde, aux enfants comme aux parents. Le grand va faire de l'athlétisme et un peu de natation." Son fils Amine veut s'inscrire à la boxe "mon rêve c'est de devenir un champion comme Rocky" dit-il en s'esclaffant.

À quelques mètres il y a le stand du Badminton Club d'Antibes crée en 1976, pour cette association l'année dernière a été très difficile à vivre pour les licenciés car il n'y a eu aucun entrainement ni tournoi. D'habitude le club compte environ 230 licenciés mais en 2021 leur nombre a chuté à 120. Le président Hervé Alessandri de l'association accuse le coup mais il veut être optimiste même si l'extension du pass sanitaire au 30 septembre pour les plus de 12 ans souhaitant participer aux activités extrascolaires dans les lieux qui l'exigent l'inquiète, "on pense qu'il va y avoir une perte, on va dire que le noyau dur des compétiteurs seront là, mais est-ce que les nouveaux licenciés seront au rendez-vous, les plus de 12 ans ? ça nous le saurons au début du mois d'octobre".

Les Jeux Olympiques boostent les inscriptions

À peine arrivé au stade du fort carré, le gymnaste olympique antibois Samir Aït Saïd doit enchainer les photos. Les enfants l'admirent "t'inquiètes pas Samir, la médaille d'or ce sera pour 2024 à Paris" lance un jeune garçon. Sur le stand de l’Olympique Antibes Juan les Pins Gymnastique, le vice-président constate un engouement chez les jeunes pour cette discipline, "c'est vrai que la quatrième place de Samir, on en a beaucoup parlé à la télévision, alors forcément cela attirent de nouveaux jeunes."

Plus de 6.000 visiteurs se sont rendus à la fête jeunesse et sports d'Antibes.

Les enfants s'essayent à la gymnastique à la fête jeunesse et sports d'Antibes - Lucile Auconie