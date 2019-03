Les Eyzies : le médocain Etienne Gaylord remporte le marathon des forts

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Cette année encore, le marathon des forts a fait le plein pour cette sixième édition qui a fait courir 1310 athlètes entre Les Eyzies, Campagne, Saint Cyprien, Meyrals et retour. L'épreuve de 43 kilomètres qui s'est courue en partie sous la pluie et sur un parcours plutôt boueux affichait en plus un dénivelé de 1300 mètres positif . Mais cela n'a pas suffi à ralentir le médocain Etienne Gaylord qui l'emporte pour la deuxième fois en un peu plus de 3 heures 17 minutes et toujours devant le coureur de Payzac Jean Romain Baraise pourtant habitué à s’entraîner dans les gorges de l'Auvézère. Chez les femmes, Chrystelle Lazard s'offre un nouveau titre. 680 coureurs solos s'étaient alignés au départ , 630 en relais à quatre ou à deux . C'est l'équipe ZE BLOCK d'Angoisse qui a remporté le relais à quatre des forts.

Les relayeurs d'Angoisse © Radio France - Valérie Déjean

300 vététistes ont aussi bouclé les deux parcours proposés sur 30 et 50 kilomètres , avant les très nombreux randonneurs qui ont parcouru en marchant et à leurs rythmes quinze kilomètres qui les ont menés jusqu'au Bugue. Près de 2100 personnes en tout étaient au rendez vous cette année encore .