Les femmes encore peu présentes dans les championnats de pelote basque

Après les M19 et les seniors (tous masculins), place aux filles au fronton Jean Dauger à Bayonne. Lundi 14 août, les joueuses de Pamiers, en Ariège affrontaient la Section Paloise en finale de coupe de France en grand chistera place libre. Le grand chistera se joue en extérieur sur un fronton, alors que la cesta punta est un sport d'intérieur, dans un jai-alai. Un spectacle encore assez rare pour le souligner. Beaucoup de ces filles jouent pour le plaisir, avec les amies le dimanche après-midi, mais peu décident de sauter le pas et de s'inscrire en club pour faire de la compétition. La France ne compte par exemple qu'une cinquantaine de licenciées femmes en grand chistera.

La cesta punta féminine était représentée pour la 1° fois aux mondiaux de pelote de Biarritz 2022 © Radio France - Stéphane Garcia

Nombre restreint

Pourtant, même quand elles décident de s'engager dans des compétitions, ça n'est pas toujours évident de pratiquer son sport. Maëlle habite à Toulouse, mais joue à Pamiers, en Ariège, à plus d'une heure de route. Il n'y a pas de section féminine plus proche de chez elle. "A Toulouse, il y a beaucoup d'hommes, je m'entraîne avec eux. Mais j'espère qu'il y aura un jour une équipe de filles à Toulouse."

Encore trop peu de femmes jouent à la pelote pour espérer avoir des sections féminines dans tous les clubs. La discipline gagnerait à être plus médiatisée estime Anouchka, joueuse à la Section Paloise. "Ça se joue surtout sur la côte basque. Mais dans un sport très masculin, l'intégration des filles est encore difficile."

"Légitimes mais pas visibles"

Pourtant, des progrès ont été faits juge Jeanne Lassartesse, ancienne joueuse de pelote, aujourd'hui arbitre et membre de la fédération français de pelote basque. (FFPB) "Je le dis souvent, nous sommes légitimes mais pas visibles. Mais on avance, maintenant, on parle de plus en plus des championnats et des tournois, ça se médiatise de plus en plus." Depuis peu, les filles ont en effet accès à des tournois exclusivement féminins.

Du côté de la fédération on essaie aussi de changer les règles pour faciliter la pratique des filles. "Les distances sont adaptées au sport féminin, les pelotes aussi. On suit l'essor de la féminisation de la pelote basque", assure Guillaume Sylvestre de Ferron, responsable de la commission grand chistera et de la cesta punta à la FFPB. Il concède quand même que l'Espagne a "dix ans d'avance sur nous". La FFPB compte environ 5 000 femmes licenciées, toutes disciplines confondues.