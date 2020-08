Les finalistes du championnat de France de pelote à main nue sont connus

Dans le groupe A, Larralde et Amulet seront opposés à Ospital et Sanchez. Dans le groupe B, la finale opposera Lambert et Harismendy à Inchauspe et Larralde

Les demi-finales du championnat de France de pelote à main nue ont rendu leur verdict après les deux dernières parties ce samedi au trinquet Berria d'Hasparren.

Dans le groupe A, dans un duel de générations, Mathieu Ospital et Luis Sanches ont largement dominé les vétérans du circuit Agusti Waltary et Ximun Lambert 40 à 14. Ospital et Sanches ont pris le match à leur compte dès le début de la partie, en prenant un avantage que Waltary et Lambert n'ont pas su rattraper, multipliant les fautes et les erreurs de jeu. Le jeune arrière espagnol Luis Sanches, pour son premier championnat, à fait forte impression au public nombreux présent à Hasparren.

En finale dimanche prochain à Bayonne, Ospital et Sanches seront opposés à Peio Larralde et Anton Amulet.

Larralde et Inchauspe en maîtrise dans le groupe B

Dans le groupe B, après leur large victoire 40 à 21 face à la paire Bixente Elgart - Mickaël Palomès, Bixente Larralde et Alexis Inchauspe se hissent eux aussi en finale. Une partie maîtrisée de bout en bout, avec de nombreuses attaques gagnantes pour Inchauspe et une défense solide de Bixente Larralde. Face à eux, l'arrière Mickaël Palomès a multiplié les fautes. Et alors qu'ils commençaient à revenir dans le match, Bixente Elgart a fortement heurté le mur de droite en voulant rattraper la pelote. L'attaquant est resté au sol quelques minutes avant d'aller à l'infirmerie puis de revenir sonné sur le terrain de jeu.

La finale, qui se disputera lundi 31 août à Saint Jean-Pied-de-Port, opposera Larralde et Inchauspe à Lambert et Harismendy.