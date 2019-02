Les fondus de la glace reviennent à Super-Besse

Super Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

Ils sont servis! Les organisateurs, les pilotes et les spectateurs du Trophée Andros aiment la glace, ils auront de quoi s'amuser ce samedi. La neige tombe depuis une bonne semaine et les températures négatives ont fait le reste, le circuit de Super-Besse va glisser. D'habitude, le bitume apparaît sur les dernières courses, cette fois la couche de glace est suffisamment épaisse pour tenir toute la journée.

Prêts pour ce week-end à #SuperBesse ? La neige, elle, est au rendez-vous ! 😍🚗💨 pic.twitter.com/F3t3A876oK — Trophée Andros (@TropheeAndros_) January 31, 2019

De quoi espérer une grosse bagarre pour ces finales où victoires et places sur le podium sont en jeu. D'autant plus que le programme est encore plus riche que prévu puisque plusieurs courses qui n'ont pas pu être disputées lors de l'étape de Val-Thorens sont programmées ce samedi. Pas d'essais, on attaquera donc directement par des finales dès 14 heures. Il restera encore une épreuve dans une semaine au Stade de France, mais elle ne compte pas pour le classement final.

Le duel thermique - électrique

Pour cette 30eme édition du Trophée Andros (la 26eme pour Super-Besse), la course Elite Pro sera encore une fois la plus attendue. D'abord parce que c'est là que se retrouvent les meilleurs pilotes (dont l'auvergnat Nathanaël Berthon) et surtout, cette année elle est le théâtre d'un affrontement entre moteurs thermiques et moteurs électriques. Cela fait dix ans que des voitures électriques participent au Trophée Andros mais, jusqu'à présent, elles avaient leur course réservée. L'Enedis Trophée existe toujours mais la course qui accueille les meilleurs pilotes mélange désormais les deux motorisations.

Avec une bagarre intense. Les voitures électriques ont même dû être bridées pour équilibrer les forces. Jean-Baptiste Dubourg (thermique) et Aurélien Panis (électrique) sont d'ailleurs à la lutte pour la victoire finale. Nathanaël Berthon (sur une Audi Thermique) est 5eme; un peu loin pour viser la victoire finale mais il n'a que trois points de retard sur le 3eme et peut espérer une place sur le podium.

Coté people, les organisateurs annoncent la présence de Franck Montagny, ancien pilote de F1, le chanteur Claudio Capeo et la Miss France 2012 Delphine Wespiser. Un menu copieux pour les courageux qui sont environ 10.000 chaque année à braver le froid. Super-Besse est toujours l'étape du Trophée Andros qui accueille le plus de spectateurs.