Les foulées du pont de Saint-Nazaire n'auront pas lieu cette année

Le département de Loire-Atlantique annonce que les foulées du pont de Saint-Nazaire sont annulées cette année en raison de la pandémie de covid-19. La course devait avoir lieu le 27 septembre mais "les conditions permettant une course sereine et festive risquent de ne pas être réunies pour assurer pleinement la sécurité des participants". Il faudra donc attendre l'année prochaine pour envisager à nouveau de participer à cette course.