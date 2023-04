Les Foulées du tram annoncent leur retour le 15 octobre à Nantes

"Jusqu'à présent, on lançait un appel en juin et on avait toujours des bénévoles pour les Foulées du tram", explique Jean-Philippe Legal, président des Foulées nantaises, l'association organisatrice de la course. Mais la crise sanitaire est passée par là. Et après deux éditions annulées à cause du Covid, celle de l'an dernier l'a été aussi, faute de bénévoles en nombre suffisant .

ⓘ Publicité

Les organisateurs ont donc choisi cette année d'annoncer plus tôt la date des Foulées du tram. L'édition 2023 aura lieu dimanche 15 octobre. Et la nouveauté, c'est que le départ sera donné à 10 heures, du MIN de Rezé. Traditionnellement, la course a lieu l'après-midi mais ce n'est pas possible cette année à cause de la Coupe du monde de rugby, qui se tient au même moment. Le parcours, long de 14,2 kilomètres, s'achèvera en revanche cours Saint-André, comme lors des dernières éditions.

Le nombre de participants est limité à 5.000 cette année

Les inscriptions aux Foulées du tram démarrent le 2 mai. Les organisateurs ont choisi de bloquer le nombre de participants à 5.000 cette année, pour organiser l'épreuve au mieux. 450 bénévoles sont nécessaires : "Des gens aux carrefours, au ravitaillement, dans les zones départ et arrivée", précise Jean-Philippe Legal. Le président des Foulées nantaises se dit ravi, après trois ans d'absence, de ce retour "d'une course populaire et gratuite qui existe depuis 1979 et s'inscrit pleinement dans le panorama nantais."