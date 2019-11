Les Françaises remportent la Fed Cup de tennis après leur double décisif face à l'Australie

L'équipe de France féminine de tennis remporte la troisième Fed Cup de son histoire face à l'Australie ce dimanche. Un succès remporté grâce à un match décisif à Perth en Australie. Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont eu du mal au premier set, finalement remporté (6-4) avant d'enfoncer leurs adversaires australiennes, Ashleigh Barty et Samantha Stosur au deuxième set (6-3).

Julien Benneteau, capitaine pour la première fois réussit ainsi un joli coup car les Françaises restaient sur trois défaites en finale, en 2004, 2005 et 2016.

C'est la troisième fois de l'histoire que les Françaises triomphent en Fed Cup, après 1997 et 2003.

"C'était écrit qu'on gagnerait"

Après sa victoire, Caroline Garcia confiait au micro de beIn Sports : "J'ai un peu de mal à réaliser parce qu'en 36 heures je suis passée par pas mal d'émotions, mais franchement, on avait dit qu'on allait la gagner toutes ensemble cette coupe, et voilà, c'est ce qu'on a fait toute l'année." Et elle ajoute : "On a apporté des points, aujourd'hui c'est Kristina qui en apporte trois. On a gagné un double décisif, j'ai envie de dire que c'était écrit qu'on gagnerait un double décisif même si on aurait voulu gagner en trois (matches) et s'éviter quelques sueurs froides, c'est comme ça."