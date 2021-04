Les frères Larralde invaincus, les barrages connus au championnat de France de pelote par équipe

Lors de la cinquième et dernière journée du championnat de France main nue par équipes, les frères Larralde s'imposent et restent invaincus dans le Groupe A avant les phases finales. Après les dernières parties du Groupe B, on connaît les oppositions des barrages.

Dans la dernière partie de ce dimanche, Bixente Larralde (en rouge) et son frère Peio se sont imposés 40-26 contre Ducassou (en blanc) et Alexis Heguy à Saint-Palais

Un parcours sans faute. Les pilotari Peio et Bixente Larralde, vainqueurs ce dimanche à Saint-Palais 40-26 contre Battit Ducassou et Alexis Héguy (qui remplaçait Antton Monce en délicatesse avec sa main droite). Ils terminent cette phase de poule du championnat de France invaincus. Cinq victoires en autant de parties. Sur la cancha du trinquet Saint-Jayme, les deux frères ont mis un peu de temps à se réveiller, surpris notamment par Héguy, belle promesse de 21 ans, du centre d'entrainement du Berria, qui jouait libéré, sans complexe à côté de grands noms de la discipline. Mais l'expérience et la complémentarité des deux leur a permis de gagner cette partie et terminer à une belle première place dans le Groupe A.

Dans l'autre partie de ce dimanche, la paire Ion Iturbe - Matthieu Ospital sortent vainqueurs 40-39 dans le duel des mal classés contre Alexis Inchauspe et Peio Guichandut, dans une très belle partie où on s'est rendu coup pour coup. Conséquence dans le Groupe A : le duo Peio et Bixente Larralde et la doublette Antton Monce-Battit Ducassou prennent la direction des demi-finales.

Elgart-Luro leaders du Groupe B

À l'étage du dessous, Elgart-Luro terminent leaders et invaincus du groupe B. Vendredi dernier, ils ont battus 40-30 à Mendionde le duo Etcheverry-Larre (qui remplaçait Jon Iturbe). Bielle et Iphar remportent leur partie 40-18 contre Niang-Harismendy. Samedi à Mauléon, Etchegaray─Saint-Paul ont battu la paire Aguirre-Çubiat (40-38).

De quoi connaître désormais le tableau des parties de barrages :

Mathieu Ospital / Ion Iturbe contre Philippe Bielle / Andoni Iphar

Alexis Inchauspe / Peio Guichandut contre Vincent Elgart - Antton Luro

Les deux premières parties de barrages seront disputées le week-end prochain à Saint-Jean-Pied-de-Port, au trinquet Garat. Le jour reste à définir.