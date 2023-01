Les frontières de l'extrême pour le douanier d'Angoulême

Champion d'Europe et du monde à plusieurs reprises, dans sa catégorie de vétérans, de nage en eau libre et d'aquathlon (natation + course), Sébastien Sudrie découvre une nouvelle aventure : affronter une eau glaciale, en simple maillot de bain sans combinaison, sous contrôle médical, pour tester, une nouvelle fois, les limites de ses capacités physiques.

Le responsable du service des Douanes d'Angoulême a déjà grimpé la Tour Eiffel puis la Tour Montparnasse en courant, traversé la mer entre Chypre et la Turquie, multiplié les triathlons depuis 25 ans, et gagné des aquathlons à Dubaï, en Thaïlande ou en Malaisie. C'est un nouvel exploit qu'il s'apprête à réaliser.

ⓘ Publicité

Des douches froides pour s'entraîner

A Samoëns, en Haute-Savoie, il va nager 50 mètres dans une eau à moins de cinq degrés. La météo prévoit même des températures négatives, dans cette station de ski à 1000 mètres d'altitude. Il faudra sans doute casser la glace pour nager dans un bassin de 25 mètres dessiné au milieu d'un lac. Pour s'y préparer, Sébastien Sudrie a participé, le 31 décembre, au Bain des Banquisards à Chatelaillon, dans une eau entre 8 et 10 degrés dans laquelle il est resté une dizaine de minutes. Il ne prend que des douches froides depuis un mois, et il multiplie les immersions dans sa piscine, qui n'est pas chauffée.

loading

loading