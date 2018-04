Le 21e open international junior Cap d'Ail Alpes-Maritimes débute ce week-end par les qualifications. Les meilleurs jeunes joueurs et joueuses de tennis vont s'affronter dans ce rendez-vous incontournable du circuit junior. Gasquet, Monfils, Tsonga, Murray, Stosur sont passés à Cap d'Ail.

Cap-d'Ail, France

L'open junior de tennis de Cap d'Ail Alpes-Maritimes est un passage obligé, recommandé en tout cas, pour les jeunes joueurs et joueuses qui rêvent d'embrasser une carrière professionnelle sur le circuit mondial. Ce samedi, la 21e édition du rendez-vous cap d'aillois a été lancé par les qualifications. Le tableau final débutera lundi sur les courts du tennis club de Cap d'Ail, sur la plage Marquet, face à la mer Méditerranée.

De grands noms du tennis français et international ont foulé la terre battue azuréenne avant de se révéler plus tard sur la scène internationale. Le Français Richard Gasquet s'y est imposé en 2001, il avait croisé sur les courts Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils. Le Belge David Goffin, le Britannique Andy Murray, l'Australienne Samantha Stosur, la Russe Svetlana Kuznetsova... ont aussi disputé l'open international junior de Cap d'Ail.