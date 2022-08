Les Girondins Thomas Boudat et Lucile Tessariol médaillés d'argent aux championnats d'Europe

Belle soirée pour le sport girondin, qui a remporté deux médailles d'argent, à une heure d'intervalle, ce mardi soir, entre le parc des expositions de Munich et la piscine du Foro Italico de Rome. C'est d'abord le cycliste langonnais Thomas Boudat qui a remporté la médaille d'argent de la madison, en duo avec Donavan Grondin. Avant que la nageuse mérignacaise Lucile Tessariol ne prenne elle aussi la deuxième place avec l'équipe de France du relais 4x200 mètres nage libre.

A Munich, le cycliste langonnais Thomas Boudat a d'abord remporté l'argent dans la spectaculaire épreuve de la madison (ou de l'Américaine) ou les duos de cyclistes se relaient et se lancent en s'attrapant par la main pour se donner davantage de vitesse. Ils doivent réaliser 250 tours de piste, et remportent des points lors de sprint tous les 10 tours. Thomas Boudat et le Réunionnais Donavan Grondin (91 points) ont été battus par les Allemands, de Roger Kluge et Theo Reinhardt (101 points) mais devancent largement la Belgique, troisième avec 58 points.

"On a fait une bonne course, les Allemands étaient très forts, ils étaient poussés par leur public. On n'a pas à rougir de notre course", a réagi Boudat, qui disputait en plus sa première course avec son partenaire. La fin d'une belle semaine pour le Langonnais, déjà sacré champion d'Europe en poursuite par équipe (avec un autre girondin Quentin Lafargue), même s'il n'avait pas disputé la finale. Il avait aussi participé à l'épreuve sur route, où son coéquipier Arnaud Démare avait terminé 2e. Sur la piste, les Bleus ont remporté 15 médailles, un record de bon augure avant les Mondiaux à domicile à Saint-Quentin-en-Yvelines (12-16 octobre).

Tessariol, médaillée à 18 ans

Une heure plus tard, c'est à Rome, où se disputent les championnats d'Europe de natation que Lucile Tessariol a elle aussi remporté une médaille d'argent avec l'équipe de France du 4x200 mètres nage libre mixte (Hadrien Salvan, Wissam-Amazigh Yebba et Charlotte Bonnet). Les Bleus ont pris la deuxième place derrière les Britanniques (7.28.16) et devant les Italiens (7.31.85). En tête avant la dernière longueur, la nageuse de Mérignac a craqué dans les derniers mètres face à la Britannique Freya Anderson, médaillée de bronze du 100 m.

Mais à 18 ans, elle remporte sa première grande médaille internationale. Elle aussi a réalisée une sacrée semaine, puisqu'elle avait participé à la médaille d'or du relais 4x100m mixte, même si elle n'a pas nagé en finale. Lucile Tessariol a aussi participé à deux autres finales, avec les relais féminins 4x100m et 4x200m féminin (6e à chaque fois). Après une première participation aux Jeux Olympiques l'an dernier, celle qui s'entraîne désormais à l'Insep monte en puissance dans la perspective de Paris-2024.