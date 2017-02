Grenoble - Amiens, affiche des quarts de finale des playoffs de hockey sur glace

Les hockeyeurs amiénois bouclent la saison régulière de Ligue Magnus à la septième place du classement après une défaite ce vendredi, à domicile face à Bordeaux (4-6). A partir de mardi prochain et dans un quart de finale au meilleur des sept matchs, il affronteront Grenoble.

Les Brûleurs de loups contre les Gothiques. C'est l'une des quatre belles affiches des quarts de finale des playoffs de Ligue Magnus de hockey sur glace. Déjà qualifié pour cette phase finale, Amiens affrontait les Boxers de Bordeaux ce vendredi au Coliseum. Les girondins l'ont emporté 6 buts à 4 et terminent eux à la quatrième place du classement. ils auront l'avantage de la glace face à Lyon.

Les playoffs de hockey sur glace démarrent mardi prochain © Radio France - Denis Souilla

Les Gothiques eux vont donc jouer les deux premiers matchs de ces quarts de finale en Isère. La qualification se joue au meilleur des sept rencontres. Le second match est prévu le 1er mars, là encore dans les Alpes avant la réception des grenoblois les 4 et 5 mars. Si elles doivent avoir lieu, les rencontres suivantes sont programmées les 8, 10 et 12 mars.

Grenoble ? Le meilleur adversaire.

A l'issue de la 44ème et dernière journée de la phase régulière, dont la formule a évolué cette saison avec une quadruple confrontation entre chacune des 12 équipes du championnat, les Gothiques se sont vite projeté vers ce quart de finale. "Nous aurions pu affronter Gap ou Rouen contre qui nous avons systématiquement perdu depuis septembre", analyse le défenseur Nicolas Leclerc. "Avec Grenoble on en est à deux victoires partout. Ça va peut-être nous permettre d'aborder ces playoffs un peu plus sereinement", poursuit-il.

Nicolas Leclerc défenseur des Gothiques d'Amiens © Radio France - François Sauvestre

Le capitaine et attaquant Joël Champagne lui est un peu plus prudent. "C'est vraiment le début d'une nouvelle saison, il faut oublier ce qui a été fait, ce sont des matchs totalement différents", explique le québecois.

Dans les autres rencontres, le vainqueur de cette phase régulière, Gap recevra le huitième Épinal. Rouen sera opposé à Angers et Lyon à Bordeaux. Les deux premières rencontres entre Grenoble et Amiens seront à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Picardie.