Les Gothiques virent en tête... au bout du suspense !

Il aura fallu attendre les tirs au but pour voir les Gothiques d'Amiens s'imposer contre Grenoble, ce mardi soir (4-5). Les Amiénois mènent 1-0 dans la série, mais doivent encore gagner 3 fois pour se qualifier en demi-finale.

C'est un exploit au bout de la nuit, qu'ont réalisé les Gothiques d'Amiens, ce mardi soir. Les joueurs de Mario Richer l'ont emporté 5-4 après la séance des tirs au but, en déplacement sur la glace de Grenoble, à l'occasion du match 1 des quarts de finale des play-offs de Ligue Magnus de hockey sur glace. Les Gothiques ont réalisé l'impensable. "Il n'y a pas beaucoup de gens qui nous voyaient en play-offs... Et tout le monde pense qu'on sera battu en quarts" souriait l’entraîneur Amiénois. Pourtant, Grenoble, vainqueur de la coupe de France, 2ème de la saison régulière, est bien le favori dans cette série. "Il faut rester humble, la tête froide, ne pas s'enflammer" continuait le défenseur Amiénois Romain Bault.

Un scénario incroyable et une victoire aux tirs au but !

Les Gothiques ont toutefois pris une belle option, au moins un avantage psychologique. Avant même le match 2. "Je ne dirai pas que le contrat est rempli... Mais bon !" soufflait Grégory Béron, l'international Français. "On revient de l'arrière" analysait le coach Mario Richer "On a bien travaillé". Amiens avait ouvert le score dès le 1er tiers-temps (0-1, Jass, 7è). Mais le 2ème tiers-temps a été bien plus à l'avantage des Brûleurs de Loups de Grenoble, qui ont inscrit 3 buts quasi consécutivement (3-1, 34è). Amiens a renversé la vapeur, repris les devants (3-4, West, 53è), et menait au score jusqu'à 3 minutes de la fin (4-4, Chouinard, 57è). Les tirs au but ont permis la délivrance !

A peine le temps de récupérer, les Gothiques doivent remettre le couvert dès ce mercredi soir. Le match 2 aura lieu à Grenoble (Patinoire Pôle Sud), dès 20h15. A suivre en direct sur France Bleu Picardie avec les commentaires de François Sauvestre et Paul Barcelonne.