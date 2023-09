Les gymnastes de l’équipe nationale du Mexique posent leur valise à Rouen

Des justaucorps qui portent l’inscription "Mexico" et des instructions en espagnol qui tranchent avec les entrainements habituels de l’Elan gymnique rouennais. Au milieu du praticable, six gymnastes de l’équipe nationale du Mexique s’entrainent depuis le début de la semaine pour les mondiaux de gymnastique qui débutent le 30 septembre à Anvers en Belgique.

ⓘ Publicité

« Nous devons nous adapter aux décalages et aux horaires européens, explique Pavel Oseguera Ornelas, l’entraineur principal de l’équipe du Mexique. Il y a quand même presque 9 heures de différence avec nous au Mexique. Ici, on est vraiment dans un processus d’adaptation. »

Une collaboration franco-mexicaine

Cette adaptation au climat et aux horaires a notamment été rendu possible par l’un des entraineurs de l’Elan Gymnique rouennais. Eric Demay a un temps été entraineur de l’équipe du Mexique et c’est donc naturellement qu’il leur a proposé que Rouen devienne leur camp de base.

« Il y a des échanges, on discute beaucoup, raconte Eric Demay. On donne quelques conseils aux gymnastes car on les connait bien et les entraineurs souhaitent qu’on intervienne aussi donc c’est une très bonne collaboration. Je pense qu’ils sont très contents qu’on les aide. »

« Notre deuxième nation de cœur maintenant, c’est le Mexique »

Au programme des six gymnastes de l’équipe, une trentaine d’heures d’entrainement par semaine, mais aussi un peu de temps pour explorer les environs. « On a eu un après-midi de libre donc on a pu visiter la ville, se réjouit Alexa Moreno, cheffe de fil de l’équipe et spécialiste du saut. On a été voir le Gros Horloge et la Cathédrale. »

« Ils nous apportent un peu de tranquillité car en Europe on est toujours un peu speed, salue Jean-Manuel Gouy, directeur administratif de l’Elan gymnique rouennais. Eux voient les choses vraiment très différemment de nous et ça nous fait du bien. On va les suivre tout au long de la compétition maintenant qu’on les connait mieux. On espère qu’il y aura des podiums pour nos amis mexicains. Notre deuxième nation de cœur maintenant ça va être le Mexique. »

Dans les championnats du monde de gymnastique d'Anvers, l'équipe du Mexique vise un top 12, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.