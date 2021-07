Les gymnastes Mélanie De Jesus Dos Santos et Aline Friesse quittent Saint-Etienne pour les JO

Les deux jeunes femmes s'entraînent tous les jours ensemble et se connaissent par cœur. Une force de plus pour les Jeux Olympiques selon elles.

C'est le grand départ pour Mélanie De Jesus Dos Santos et Aline Friess. Les deux gymnastes du Pôle France de Saint-Etienne entame ce lundi 5 juillet leur long voyage jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Elles partent d'abord pour l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) à Paris pour rejoindre une bulle sanitaire olympique, avant de s'envoler vers le Japon. Elles ne rejoindront le village olympique que le 23 juillet après avoir absorbé le décalage horaire.

Partir entre amies aux Jeux, une force de plus

Ces Jeux reportés d'un an à cause de la crise sanitaire, Mélanie De Jesus Dos Santos, championne d'Europe en titre à la poutre les veut, plus que jamais. "Enfin !" lâche l'athlète, "ça fait un petit moment qu'on attend, enfin ! On sait que les Jeux sont bel et bien là, on est hyper contentes et excitées d'y être."

Elle part pour ses premiers JO avec une amie d'entraînement, "on est tout le temps ensemble, c'est un rêve d'aller aux Jeux donc y aller en plus avec une personne qu'on apprécie, c'est cool !" Aline Friess partage son sentiment. "Je me suis entraînée une fois toute seule, on sent que c'est plus difficile, parce qu'à deux on peut se soutenir."

On est tout le temps ensemble donc on se connaît par cœur.

Les deux gymnastes font de ce soutien mutuel une force supplémentaire pendant ces Jeux très particuliers, où le nombre d'accompagnateur est très réduit. "On est tout le temps ensemble donc on se connaît par cœur, ça fait du bien. Moi ça m'apaise de me dire qu'elle est là, je sais que je peux compter sur elle" assure Mélanie De Jesus Dos Santos. "Si je suis toute excitée elle va me calmer" s'amuse Aline Friess. "Ou l'inverse, on sait pas !" renchérit son amie.

Et puis à distance, elles pourront compter sur le soutien depuis Saint-Etienne des membres du Pôle France qui ne peuvent pas faire le déplacement. La compétition démarre le 25 juillet aux Jeux Olympiques.