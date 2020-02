Les "Halle(s) Sportive(s) Génicoud" inaugurées à Avignon

Après 18 mois de travaux et 8 millions d'euros d'investissements, les "Halle(s) Sportive(s) Génicoud" ont été inaugurées ce samedi dans le quartier Champfleury d'Avignon. Un équipement tourné vers demain et le plus grand nombre.