Handball : Saran à un match seulement de la Lidl Starligue

C'est encore un match couperet qui attend ce vendredi le Saran Loiret Handball. L'équipe se déplace à Nancy pour la 26ème et dernière journée de la phase régulière de Proligue. Les saranais, qui ont repris cette semaine la première place du classement, après leur victoire sur Pontault-Combault, ont un gros coup à jouer. En cas de victoire et même de match nul, ils seront assurés de conserver la première place et donc d'accéder directement à la Lidl Starligue la saison prochaine, sans passer par la phase des barrages.

On doit être de nouveau à 200% pour ce match

Pour les joueurs saranais, il n'est pas question de relâcher la pression d'autant que Nancy va aussi batailler pour conserver sa 3ème place au classement. " Nancy, c'est une grosse équipe aussi" explique Jordi Deumal, l'ailier espagnol des Septors. " On les avait gagné à la maison. Mais, ça ne veut rien dire. Il faut qu'on soit conscient de l'enjeu et qu'on soit de nouveau à 200% pour ce match".

Cette accession directe, c'est quand même une chance. A nous, de ne pas la gâcher !

" La crainte, c'est de se dire qu'on est déjà arrivé. Mais, non, surtout pas !!" insiste l'entraineur de l'équipe, Fabien Courtial. Lors du dernier entrainement à la maison, avant de prendre le bus pour Nancy, il a rappelé aux joueurs que " monter direct en Starligue, c'est une chance et il ne faut pas la gâcher". Si les Septors remplissent leur mission ce vendredi soir contre Nancy, ils pourront donc retrouver l'élite du hand français, 3 ans après l'avoir quittée. " Pour l'instant, on ne veut pas trop penser à cette montée" explique Fabien Courtial, " si ça passe, bien sûr, on fêtera ça avec le groupe, dans le vestiaire. Mais, ce serait présomptueux d'y penser avant même de jouer."

Une fin de saison encore chamboulée par le Covid

Rebondissement de dernière minute : le match entre Sélestat (11ème) et Pontault-Combault (2ème), prévu lui aussi ce vendredi soir, vient d'être purement et simplement annulé en raison de cas de Covid au sein de l'équipe alsacienne. Du coup, la Ligue Nationale de Handball a décidé de modifier les règles du classement final. Il sera établi en fonction du nombre moyen de points pris par match disputé. A ce jeu là, Pontault-Combault obtient un quotient de 1,6. En cas de défaite à Nancy, Saran n'aurait un quotient que de 1,57 et terminerait donc 2ème du classement. En clair, les Saranais n'ont pas le choix face à Nancy : ils doivent gagner ou faire match nul pour conserver la 1ère place.