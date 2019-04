Les handballeuses de Saint-Amand les Eaux ont besoin de vous pour rester en élite

Leur première saison en D1 a été très difficile, elles ont constaté le fossé entre les 2 divisions, elles terminent dernière du championnat. Parmi les 4 clubs des playdown (le mini championnat des derniers du classement qui se battent pour le maintien) seul Saint Amand est un promu de D2, et le club nordiste n'a aucun point au compteur contrairement à Paris 92, Bourg en Péage et JDA Dijon.

Mais rien n'est perdu car en cette fin de saison l'équipe avec ses 6 recrues commence à trouver son rythme assure la capitaine Marion Malina

La capitaine compte aussi sur le mental d'acier de ses coéquipières qui vont se transformer en "guerrière" pour les 6 derniers matchs.

Marion Malina qui a décidé d'écrire une lettre ouverte aux supporters du club pour s'assurer de leur soutien massif pour les 3 matchs à domicile qui commencent samedi.

Venez nous encourager ! Tous en jaune et bleu, tous portant les couleurs du club, remplissons cette salle et partageons 60 minutes d’émotion, d’effort et de combat ! Venez crier, venez vibrer, venez pousser vos Amandinoises ! Nous avons besoin de votre force et de vos voix ! Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.