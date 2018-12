Hockey-sur-glace : les Gothiques d'Amiens enchaînent les matchs pendant les fêtes

Rencontre entre les Gothiques d'Amiens et Gap au Coliseum

Amiens, France

Pas d'excès durant les fêtes pour les Gothiques, l'équipe de hockeyeurs amiénois. Les hommes de Mario Richer enchaînent les matchs pour les vacances de Noël. Le premier a eu lieu dimanche 23 décembre à Chamonix. Le dernier aura lieu à Nice, le 6 janvier. Entre temps, les Amiénois reçoivent quatre équipes sur la patinoire du Coliseum, à domicile. Une première rencontre a lieu ce mardi soir, à 20 heures, face aux Strabougeois de l'Étoile noire.

Foie gras, bûche de Noël, alcool... Les joueurs doivent donc faire quelques sacrifices pour garder la forme. Anthony Mortas, l'entraîneur adjoint de l’équipe, reste quand même indulgent : "Boire une ou deux coupes de champagne, ça dérange pas si les joueurs se lèvent bien tôt, font tout ce qu'il faut pour être prêt pour le match."

Un gain de visibilité pour le hockey

Ces rencontres à répétition ont quand même un avantage : elles attirent plus de monde dans les gradins. C'est un constat que tire Anthony Mortas : "On a joué à Chamonix en octobre, il y avait 500 personnes. Dimanche dernier, ils y en avaient 1 700 !"

"On fera les comptes le 5 janvier après le dernier match à domicile, explique Patrick Letellier, le président du club amiénois. L'année dernière, ça avait bien fonctionné mais c'est toujours compliqué d'organiser des matchs entre Noël et Nouvel An."

Des places sont encore disponible pour la rencontre face à Strasbourg ce mercredi soir. Il n'en reste plus beaucoup pour la rencontre du 30 décembre face à Rouen, leader du championnat de France.