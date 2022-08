Les Huskies de Rouen à une marche de la finale du championnat de France de baseball

L'équipe de baseball de Rouen se déplace à Montpellier ce week-end. La semaine dernière, les Huskies ont remporté les deux premiers matchs des demi-finales. Il ne leur manque plus qu'une victoire pour accéder à la finale et défendre leur titre de champion de France.

Casquettes vissées sur la tête et battes à la main, les frappeurs s'entraînent aux tirs tandis que les receveurs répètent leurs gammes. A 48 heures des matchs retours des demi-finales, les Huskies sont concentrés mais sereins. Et ils ont de quoi, jusqu'à présent leur saison est couronnée de succès : le club normand a remporté le Challenge de France et la Confederation Cup, la coupe d'Europe B. Mais la meute a encore faim de titres.

Les Huskies partent favoris avec deux victoires en deux matchs

Après deux victoires le week-end dernier face aux Barracudas de Montpellier à domicile, les Rouennais ne sont qu'à une victoire de la finale. C'est ce qu'ils vont chercher dès ce samedi dans la capitale de l'Hérault, et le cas échéant dimanche pour les potentiels deux matchs suivants. Et l'équipe est déterminée à l'image de son champ droit, Bastien Dagnaud : "On a joué beaucoup de bons matchs cette année. Pour la nouvelle génération, parce qu'on a beaucoup de jeunes joueurs, ce serait la première fois qu'on ferait le triplé ensemble donc il faut aller au bout. C'est notre titre, il nous revient, et on doit prouver qu'on est la meilleure équipe de France".

Derniers exercices avant le déplacement à Montpellier ce week-end. © Radio France - Pierre Frasiak

Avec 16 titres remportés lors des 18 dernières saisons de Division 1, les Huskies règnent sur le baseball français. "On ne peut pas demander à ce club et à cette équipe d'arriver, de participer à un championnat sans prétendre le gagner", lance Sylvain Virey, directeur sportif. De son côté, le manageur, Boris Marche, affiche sa confiance avant le déplacement : "Je crois beaucoup en ce groupe et on a une équipé qui je pense est plus forte que celle qu'on va affronter ce week-end en terme de profondeur [de banc] surtout et d'individualités". Ainsi, les Huskies peuvent compter sur une vingtaine de joueurs dans l'équipe première contre une douzaine pour les Barracudas. Au baseball, chaque équipe aligne neuf joueurs sur la pelouse.

Formation, recrutement et infrastructures : la recette du succès

Sur les murs du centre sportif Saint-Exupéry de Rouen, les Huskies affichent leur palmarès fourni. © Radio France - Pierre Frasiak

D'où vient cette culture de la gagne ? Pour le président du club, Pierre-Yves Rolland, c'est un savant mélange : "Le cocktail gagnant c'est la qualité de la formation, la qualité du recrutement et le fait d'arriver à avoir un groupe relativement stable dans le temps pour construire un vrai collectif. C'est aussi le fait d'avoir les meilleurs infrastructures de France".

Conserver cette domination passe par une victoire ce week-end. Le troisième match des demi-finale débute samedi à 17 heures. Mais les Huskies comptent bien participer à la finale, dès le week-end prochain.