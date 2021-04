Les inscriptions démarrent ce lundi pour la prochaine SaintéLyon en novembre 2021

Après une édition 2020 annulée à cause du coronavirus, la SaintéLyon se relance en lançant des inscriptions pour un trail prévu les 27 et 28 novembre prochains. Sa formule lancée en février pour faire patienter les coureurs, en audioguidage, est elle suspendue à cause du nouveau confinement.