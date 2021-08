Les inscriptions pour le marathon Nice - Cannes sont ouvertes

Deuxième marathon de France (après celui de Paris), le Marathon des Alpes-Maritimes entre Nice et Cannes revient pour la 13e fois cet automne (28 novembre). Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour tenter de rallier la Promenade des Anglais à la Croisette.

82 nations, plus de 13.000 participants lors de la dernière édition en 2019, le Marathon des Alpes-Maritimes entre Nice et Cannes s'est imposé comme le 2e de France après celui de Paris en terme de notoriété. La course revient cette année pour une 13e édition qui se déroulera le dimanche 28 novembre. Départ sur la Promenade des Anglais et arrivée prévue sur la Croisette à Cannes après un peu plus de 42 km d'effort, pour les plus courageux.

Pass sanitaire obligatoire

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant ici pour l'un des quatre parcours proposés cette année (42,195 km, 20 km, 2x21,1 km et Marathon Relais). Le Pass Sanitaire sera obligatoire pour pouvoir prendre le départ le 28 novembre.