Les inscriptions sont ouvertes pour les courses de Strasbourg le 14 mai

Les courses de Strasbourg auront lieu le 14 mai 2017. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Pour cette 38ème édition, les conditions de sécurité ont été renforcées.

L'an dernier, l'événement avait attiré 14.000 participants. Les courses de Strasbourg se tiendront le 14 mai 2017 pour la 38ème édition. Avec une nouveauté cette année, les zones de départs et d'arrivées seront décalées, "parce que le portes ouvertes au parlement ont lieu le même jour", explique Claude Schneider, le président de l'association des Courses de Strasbourg et de l'office des sports.

Inscriptions limitées pour des raisons de sécurité

Les mesures de sécurités seront aussi renforcées. "La dernière édition avait été organisée avant l'attentat de Nice", rappelle Claude Schneider. Des camions seront donc utilisés pour bloquer certains accès, et un filtrage sera organisé à l'entrée de la zone de départ et de la zone d'arrivée." Le nombre des participants aux courses sera aussi limité. "4.500 personnes sur le 10 kilomètres, 3.000 sur le semi marathon, et 2.000 sur le 5 kilomètres." Les inscriptions peuvent se faire par courrier, ou encore en ligne.

Huit épreuves sont organisées, avec le 5 kilomètres, le 10 kilomètres, un semi marathon, mais aussi un parcours de marche nordique et une marche nature le samedi. Une marche de l'Europe à laquelle peuvent participer les enfants est aussi organisée, tout comme une ballade à roller.