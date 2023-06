Les Internationaux de Strasbourg deviennent le troisième plus gros événement de tennis de France

Les Internationaux de tennis de Strasbourg montent en gamme ! Le tournoi a décroché une classification WTA 500 la saison prochaine. Les IS deviennent donc le troisième plus gros événement de tennis de France, derrière Roland Garros et le Masters 1000 de Paris Bercy.

Juste derrière Roland Garros et le Masters 1000 de Paris Bercy

Cela veut dire que les 30 meilleures joueuses mondiales auront l'obligation de venir jouer en priorité à Strasbourg si elles jouent la semaine du tournoi qui est toujours positionné avant Roland Garros. Pour les attirer, la dotation globale du tournoi augmente. Le site va aussi changer pour atteindre une neutralité carbone. Une solution provisoire doit permettre d'attirer dès l'an prochain plus de monde dans les tribunes. Actuellement il y a entre 22 et 25 000 visiteurs dans la capitale alsacienne.

Le tournoi est prévu du 18 au 25 mai 2024 à Strasbourg. Pour les tournois WTA 500, il y a souvent plus de 20 millions de téléspectateurs.