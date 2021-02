Les jeunes espoirs du club de badminton du Val de Morteau privés d'entraînement depuis novembre

Depuis novembre, les jeunes du club de badminton du Val de Morteau ne peuvent plus s'entraîner au gymnase. Trois mois et demi qu'ils n'ont pas touché une raquette et pourtant ils doivent préparer les championnats de France junior, en mai. La préfecture refuse de leur accorder une dérogation.

Au club de badminton du Val de Morteau (Doubs), huit jeunes sont particulièrement prometteurs. Avant le reconfinement de novembre, ils s'entraînaient quatre jours par semaine. Tous les week-end ils avaient des compétitions et préparaient les championnats de France junior qui auront lieu en mai. Seulement voilà, depuis trois mois et demi, ils n'ont pas touché une raquette, alors même que leurs compétiteurs d'autres départements sont autorisés à jouer.

Une demande de dérogation rejetée par la préfecture du Doubs

C'est une véritable injustice pour Michaël Césari, membre actif du club du Val de Morteau et père de deux jeunes espoirs : Louka, 10 ans et Lana, 13 ans. "On a proposé un protocole très strict, avec mes enfants qui s'entraînent entre midi et deux, donc un frère et une soeur qui vivent ensemble et cinq autres jeunes, qui sont dans la même classe au collège et qui viendraient jouer à un autre moment", proposition rejetée par la préfecture, mi-décembre 2020.

J'ai un ami qui a repris l'entraînement et moi je perds mon niveau"

"J'ai un ami à Bourges, il a repris l'entraînement et moi pendant ce temps-là je fais des pompes en visio et je perds mon niveau", déplore Tom, 14 ans. "Ca me fait du mal, je faisais 10 heures de badminton par semaine avant et maintenant zéro", s'attriste Louka, 10 ans.

Le club de badminton du Val de Morteau a demandé de l'aide à la député du Doubs et vice-présidente de l'Assemblée nationale, Annie Genevard : "elle a écrit une lettre au préfet il y a neuf jours, on attend toujours une réponse", explique Michaël Césari.